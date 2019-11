Uutisia sata vuotta sitten: Toijalan Nuorisoseuran iltamissa nähdään hyvin harjoiteltu kappale

Toijalan Sanomat lauantaina 29. marraskuuta 1919

Kaikkia

niitä henkilöitä, joilla on hallussaan Ratsu satuloita, pyydetään hywäntahtoisesti ilmoittamaan Suojeluskunnan kansliaan olisiwatko halukkaat myymään niitä S:n Ratsu-osastolle. Ratsuosast. päällikkö

Sotawäessä

olewien omaisia pyydetään ilmoittamaan sotawäessä olewien osoitteet allekirjoittaneelle ennen jouluk. 10 p. jotta woidaan lähettää sotilaille joululahjoja. Wäinö Airola

Pari sanaa Toijalan iltamista

Tällä wiikolla eräänä iltana Sampolassa istuessani ja seuratessani sen nuorisoseurawäen hyörinää ja pyörinää, joka on nyt tämän kuluneen wiikon Sampolan suojissa wastaiselle työuralleen ewäitä kokoelemassa, tuli luokseni muutamia Toijalan n. s. huwitoimikunnan jäseniä ja yksi sanoa tokaisi hywin woitonwarmana: Tänä syksynä on Toijalassa pidetty wähintään joka sunnuntai jonkinlaisia iltamantapaisia, toiset enemmän toiset wähemmän onnistuneita, toiset onnistumattomia. On esitetty näytelmäkappaleitakin oikeinpa koko illan kappaleita – – wiikon harjoittelemisen jälkeen, sellaisen harjoittelemisen jossa ei ole kertaakaan kaikki kappaleen henkilöt suvainneet olla mukana. Nyt ensi joulukuun 14 p:nä toimii Toijalan n. s. ensimäisen warsinaisen iltamansa tänä syksynä, esittäen silloin myös koko illan kappaleen ”Kun rouvat epäilewät” ja sanon suoraan että tätä kappaletta ei ole wiikossa harjoiteltu.

Tosin kappaleessa ei ole mukana ketään erityisiä loistotähtiä, vaan omia nuorisoseuralaisia, joten siinä suhteessa onkin täytynyt warata harjoittelemiselle ja asian lukemiselle aikaa, sillä oikealla nuorisoseuralaisella on myös muita aherteluja ei ainoastaan pitkien näytelmäasiain päähänsä ajoa.

Toiwon myös ettei tästä kappaleesta tarwitse kenenkään kärsiä toisen osaamattomuuden takia! Myöskin yleisö saa taasen ainakin sinä iltana tarpeeseen nauttia huwittawasta kappaleesta. Paitsi tätä kappaletta, yritetään saada jotain muutakin ohjelmaa lisäksi, mitä aikanaan kyllä tullaan tämän meidän arwon Toijalan Samomain ilmoitusosastossa julkaisemaan.

Myöskin pyydettin minun jo näin kuukauden päähän huomauttaa, että Tapanin päiwänä järjestää nuorisoseuran huwitoimikunta kanssa iltaman, jotta muut seurat eiwät huolisi nähdä waiwaa siksi illaksi puuhata mitään iltamaa, sillä kaikki, jotka suinkin kynnelle kykenewät, silloin Sampolaan menewät. Kumartaen Kessu