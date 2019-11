Ninni Poijärven ja Tommi Kaleniuksen kehutut joululaulut ovat kuin mummon syli – Nyt kaksikkoa kuullaan myös Viialan kirkossa

Suomen virallisen listan kärkeen yltäneen Ninni Poijärven Joulu-levyn kappaleita kuullaan Viialan kirkossa sunnuntaina 8. joulukuuta kello 19. Poijärvi äänitti levyllisen rakkaimpia joulun klassikoita omassa lapsuudenkodissaan Espoon Kilossa yhdessä Tommi Kaleniuksen kanssa.

– Halusin jättää tältä levyltä pois ne hilpeimmät ja helkkyvimmät versioinnit ja pysyä unenomaisessa, satumaisessa ja viipyilevässä vanhan ajan joulussa. Sama tunnelma on myös konserteissamme, Poijärvi kertoo.

Viulisti-laulaja-lauluntekijä Poijärven levy sai esimerkiksi Helsingin Sanomissa täydet viisi tähteä ja kehut elävistä ja hengittävistä sovituksista.

– Tunnelma on hetkittäin niin pysähtynyt, että näinä aikoina se tuntuu miltei radikaalilta ja rohkealta. Poijärven levy on kuin mummin lämmin syli, johon haluaa upota, Hesarin kulttuuritoimittaja Mari Koppinen kirjoitti.

Levyn lisäksi kitaristi-laulaja Tommi Kalenius esiintyy Poijärven parina myös Viialassa ja muissa joulukiertueen konserteissa. Ohjelmistoon kuuluvat kaksikon versiot muun muassa jouluklassikoista Avaruus, Jouluyö juhlayö, En etsi valtaa, loistoa ja Kun joulu on.

Laulujen välissä kuullaan tarinoita, jotka ovat osa artistien persoonallisuutta. Näin konsertissa päästään matkalle, joka voi kuljettaa omiin tärkeisiin joulumuistoihin.

Poijärven ja Kaleniuksen joulukiertue kulkee ympäri Suomen kirkoissa, joista osan on suunnitellut Ninni Poijärven isoisä, yhteensä 14 kirkkoa piirtänyt arkkitehti Veikko Larkas. Akaata lähin Larkaksen kirkko löytyy Valkeakoskelta.

Ninni Poijärvi on helsinkiläinen laulaja-lauluntekijä ja muusikko, joka on julkaissut neljä sooloalbumia. Hänet tunnetaan Hoedown-yhtyeen riveistä sekä lukuisien samanhenkisten artistien kuten J. Karjalaisen ja Edu Kettusen taustalta. Poijärvi oli myös perustamassa Club For Five -lauluyhteyttä ja esiintyi sen riveissä vuoteen 2005 saakka.

Tommi Kaleniuksen lisäksi Ninni Poijärvi on julkaissut duona Mika Kuokkasen kanssa kolme englanninkielistä albumia ja kiertänyt esiintymässä Amerikassa ja Australiassa.