Kirkkoherra Kulhia: Akaan seurakunta aloitti toimet psykososiaalisen kuormituksen ohjelmalliseen vähentämiseen

Akaan seurakunta on on julkaissut tiedotteen, jossa se kertoo olevansa mukana Aluehallintoviraston suuressa seurakuntien työsuojelutarkastusohjelmassa. Annettujen ohjeiden mukaisesti seurakunnassa on keväällä ja kesällä tehty työterveyden johdolla mielipidekyselyitä työn psykososiaalisesta kuormituksesta.

– Tuloksia tarkasteltiin 13.11.2019, ja seurakunnan yhteistyötoimikunta, joka toimii työsuojeluelimenä, on ryhtynyt laatimaan psykososiaalista kuormittumista pienentävää ohjelmaa, kirkkoherra Ali Kulhian laatimassa tiedotteessa kerrotaan.

Myös kirkkoneuvosto keskusteli torstaina 21.11.2019 selvityksestä ja aloitetuista toimista.

–Työterveys esitteli tehtyä selvitystä työntekijäkokouksessa 22.11.2019, ja samalla alkoivat jo toimet kuormituksen ohjelmalliseen vähentämiseen, kirkkoherra Kulhia kertoi perjantaina.

