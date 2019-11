Kruuna & Klaava heitti ison viihdevaihteen silmään – Uusi yrittäjä Tiia Rantanen lupaa juhlakansalle hauskaa meininkiä laidasta laitaan

Toijalassa sijaitseva juhlakansalle tuttu ravintola Kruuna & Klaava on heittänyt ison viihdevaihteen silmään uuden yrittäjän Tiia Rantasen otettua ohjat käsiinsä marraskuun alussa. Ravintola-alan rautainen ammattilainen lupaa yleisölle takuuvarmaa hauskuutusta talven synkkiin iltoihin: tiedossa on muun muassa bändejä laidasta laitaan, visailuja sekä perjantai-iltojen bilekaraoke.

– Bilekaraoke on dj-vetoinen karaoke, jossa välillä lauletaan ja välillä jorataan dj:n soittamien biisien tahtiin. Ihmiset ovat toivoneet meiltä myös esimerkiksi stand up -komediaa. Sitä on varmasti tulossa, sillä keskitymme nimenomaan mahdollisimman monipuolisen viihteen tuomiseen Akaaseen, Tiia sanoo.

Marraskuun 30. päivä Kruunassa & Klaavassa tahtia pitää yllä Toijalassa perustettu Chorale, jonka energinen dance-biitti uhkaa räjäyttää tanssilattian. Joulukuun 13. juhlakansaa viihdyttää Samae Koskisen Korvalääke ja joulupäivänä kinkkuja sulatellaan Joulurockissa Project X:n, Auli & Bastun ja Scarletin raskaan rockin johdolla.

– Meidän uuden vuoden bileet ovat myös varmasti mahtavat, sillä saimme tänne hirveällä tuurilla Suomen parhaan bilebändin Jimmy Colan, Tiia iloitsee.

Bileitä on hyvä pitää, sillä Kruunan & Klaavan ääni- ja valotekniikka on laitettu huippukuntoon. Lisäksi yökerhon puolelta on poistettu näkymän lavalle blokkaavia looseja ja kokonaan uusi lavakin valmistuu Choralen keikalle.

Jos Kruunan & Klaavan yökerhossa pidetään ankarasti hauskaa, voi pubin puolella ottaa rauhallisemmin vaikkapa seurustelun ja pelailun merkeissä. Lisäksi oluen ystäviä hemmotellaan muutaman kerran vuodessa paikallisen Hopping Brewsters -panimon tuote-esittelyilloissa. Nälkäisenäkään ei Kruunasta & Klaavasta tarvitse kotiin lähteä.

– Meidän keittiömme on avoinna keskiviikosta lauantaihin kello 16–22.30 ja sunnuntaisin kello 12–17.30. Listalta löytyy simppeliä pubiruokaa, kuten hampurilaisia, salaatteja ja siipiä. Ruoka tehdään hyvin, käytämme tuoreita raaka-aineita ja annoksista lähtee varmasti nälkä, Tiia sanoo.

Ravintola-alalle Tiia päätyi siksi, että hänestä on hienoa saada ihmiset hyvälle tuulelle ja tuottaa heille uusia elämyksiä. Eräs hänen intohimoistaan onkin kekseliäiden ja kielen mennessään vievien drinkkien kehittely.

– Toisinaan asiakkaat kyllästyvät vakiojuomaansa. Silloin tartun pulloihin ja kehittelen heille jotain uutta. En aina itsekään ole varma, että millainen juoma on tulossa, mutta yleensä vastaanotto on ollut hämmästyneen ilahtunut. Joskus baaritiskille tulee ihminen, joka ilmoittaa maistaneensa kaikkia maailman drinkkejä, mutta aina minulla on joku ässä hihassa, Tiia nauraa.

Tiian näkee tiskin takana tai muualla ravintolassa aina sen ollessa auki. Yrittäjä toivoo, että asiakkaat tulisivat rohkeasti juttelemaan sekä antamaan palautetta ja kertomaan ehdotuksiaan. Hämeenlinnassa asuva Tiia onkin jo ehtinyt ihastua akaalaisten avoimuuteen.

– Ihmiset ovat ottaneet minut tosi kivasti vastaan ja tulleet juttelemaan. Se on hienoa, sillä itsekin tykkään höpötellä ihmisten kanssa. Myös toiset yrittäjät ovat olleet mukavia. Täällä on harvinaisen avuliasta ja tsemppaavaa sakkia, Tiia kehuu.

Kruuna & Klaava

Osoite: Kurisjärventie 11

Puhelinnumero: 040 163 9997

Sähköposti: ravintolakk@gmail.com

Facebook: Ravintolamaailma Kruuna & Klaava

Avoinna: ke–to klo 16–24, pe–la klo 16–04.30, su klo 12–18