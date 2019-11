Akaa Futsal on liigan ainoa tappioton joukkue – Jussi Nyström, Juhana Jyrkiäinen ja Rafa Giorgio olivat liekeissä Tampereella

Futsal-Liigassa on viikonlopun pelien jälkeen enää yksi tappioton joukkue. Akaa Futsal on voittanut kaikki kahdeksan otteluaan, kun joukkue haki lauantaina vakuuttavan 1–7 (1–3) -voiton isäntäjoukkue PP-70:n kustannuksella.

Ennätysputken jatkuminen onnistui ryhdikkäällä esityksellä. Leijonapaitojen valmennusjohto oli tehnyt kotiläksynsä hyvin, sillä vierasjoukkue riisui tamperelaisten aseet pelinrakentelusta tehokkaasti. Lopusta piti huolen jälleen kerran hienosti toiminut hyökkäyspeli, joka tuntuu tuottavan maalipaikkoja tasaisesti pelissä kuin pelissä.

Voittamiseen vaaditaan aina myös hyvää maalivahtipeliä. Juho Laine oli mies paikallaan ja torjui varmasti ne paikat, mitä kotijoukkue sai rakennettua. Ainoa takaisku tuli kuuden metrin rankkaripisteeltä, kun pallo oli hetkeä aiemmin osunut Tatu Ahosen käteen. Ahonen sai tilanteesta punaisen kortin ja liittyy näin loukkaantuneena sivussa olevan Tero Intalan seuraksi katsomoon ensi lauantain pelin ajaksi.

Maalinteossa liekeissä oli erityisesti kolmikko Jussi Nyström (3+0), Juhana Jyrkiäinen (2+2) sekä Rafa Giorgio (1+2). Myös Dusan Milojevic osui kertaalleen. Seitsemästä maalista huolimatta erityisesti ensimmäisen 30 minuutin aikana paikkoja riitti hukattavaksikin – viimeisen 10 minuutin tehohetki sai toki loppulukemat kauniiksi ja suut hymyyn. Parannettavaa riittää kuitenkin edelleen.

Pelaajavalmentaja Jovan Stankovicin mukana kova työ kantaa hedelmää.

– Meitä on vaikea voittaa, kun jokainen pelaajamme pystyy tuomaan kentälle lisäarvoa joukkueen pelaamiseen. Lauantaina vastustaja on kuitenkin aivan eri luokkaa ja silloin täytyy taas onnistua erityisen hyvin, Stankovic muistutti.

Hieno voitto venytti siis voittoputken jo kahdeksan ottelun mittaiseksi. Se on luonnollisesti seurahistorian paras kauden aloitus. Seuraavan kerran joukkue on tulessa ensi lauantaina kotikentällä. Silloin vastaan asettuu torniolainen ToPV, jolla on tältä kaudelta yhtä peliä lukuun ottamatta pelkkiä voittoja. Kyseessä on siis todellinen kärkiottelu. Peli vihelletään käyntiin Monitoimihallilla hiukan normaalista aikataulusta poiketen kello 16.