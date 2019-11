Raision Loimu hiipui vaimeaksi liekiksi Akaa-Volleyn käsittelyssä

Akaa-Volley haki Raisiosta kolme lisäpistettä lentopallon Mestaruusliigan pistepussiinsa. Perinteikäs Loimu himmeni akaalaisten pyörityksessä lukemin 0–3 (12–25, 18–25, 21–25).

Ottelun ensimmäinen erä oli monesta muusta palloilulajista tutuksi tulleen sanonnan mukaan yhteen maaliin pelaamista. Loimun valmentaja Kasper Vuorinen oli selvästi ohjeistanut pelaajia välttämään syöttämistä liigan liberotilastoa johtavalle Akaan Voitto Köykälle. Tässä kotijoukkue onnistui, sillä Köykkä joutui hihahommiin vain kertaalleen.

Syöttöjen suuntaaminen olikin sitten ainoa, missä Loimu pelasi suunnitelman mukaan ottelun alussa. Se ei joukkuetta auttanut. Joukkueen vastaanotto toimi vain reilun 30 prosentin tarkkuudella ja hyökkäystehot olivat vielä alhaisemmat.

Akaan valmentaja Oliver Lüütsepp antoi lepovuoron Eetu Pennaselle ja peluutti Joni Mikkosta pitkästä aikaa yleispelaajan tontilla.

– Joni antaa meille hyvän mahdollisuuden sekoittaa vastustajien peliä. Kokenut pelimies kantoi hienosti vastuunsa vastaanotossa ja nosti palloja passari Akseli Lankisen hyppysiin todella onnistuneesti, luki Lüütsepp tilastoja.

Kun Akaa-Volleyn muutkin yleispelaajat ovat luotettavia hihapelissään, Lüütseppillä on vaihtoehtoja tuolle pelipaikalle.

Ensimmäisen erän akaalaissankareita olivat Mikkosen lisäksi hakkuri Urpo Sivula (6/+5) ja keskipelaaja Panu Pitkänen (5/+5).

Toisessa erässä kolmiosainen käsikirjoitus

Kakkoserä oli mielenkiintoinen. Ensimmäisessä näytöksessä Akaa-Volley jatkoi siitä, mihin se ensimmäisessä erässä jäi. Näytti siltä, että joukkue rallattelee ylivoimaiseen voittoon.

Loimu löysi kuitenkin jostakin uudenlaisen taisteluilmeen ja kiri vieraiden johdon lähes kiinni. Toinen näytös oli Akaa-Volleyn kannalta onneksi kohtuullisen lyhyt.

Kolmannessa näytöksessä Akaa-Volley ryhdistäytyi ja voitti lopulta erän selkeästi. Pitkälle erätauolle poistuttiin tilanteessa 0–2.

Kolmas erä oli ottelun tasaisin

Ottelun kolmas erä alkoi Akaa-Volleyn haparoidessa syöttöviivalla. Muutama piste meni Loimulle epäonnistuneilla aloituksilla ja yksi piste pallon lipsahdettua passari Lankisen sormien läpi. Näin kotijoukkue pysyi akaalaisten kantapäillä.

Kun Loimu pääsi peliin mukaan, näytti jo hetken aikaa siltä, että ottelu venyy neljänteen erän. Loimu kiristi pariin otteeseen pisteen johtoonkin. Tilanteessa 17–16 Lüütsepp suoritti ottelun ensimmäisen pelaajavaihdon. Enderwin Herrera istui muutaman pallon ajan vaihtopenkillä, ja Eetu Pennanen vieraili hänen tilallaan pelihommissa.

Erän lopussa Akaa-Volley osoitti, mikä on tällä hetkellä joukkueiden tasoero. Ensin joukkueen parhaana palkittu Sivula syötti ässän. Sen jälkeen Lankinen otti torjuntapisteen. Sivula takoi ottelun viimeisen pallon Loimun torjunnasta toimitsijapöydälle.

– Luonnollisesti olen tulokseen tyytyväinen. Olimme pelissä mukana hyvällä asenteella, kertoi pelaajistaan ylpeä Lüütsepp lehdistön tentissä.

Köykän otteet vastaanotossa ja puolustuspelissä palkittiin jälleen kerran yhdellä PRO Libero -pisteellä.

– En oikein ole tyytyväinen omaan peliini. Paremminkin on kauden mittaan mennyt. Mutta Jonin suoritusta pitää korostaa. Ensimmäinen peli pitkään aikaan yleispelaajana, ja mies oli kuin ei olisi muuta tehnytkään, ylisti Köykkä pelikaveriaan.

Akaa-Volleylla on nyt neljän ottelun voittoputki takanaan. Lauantaina 16.11. kello 17 alkavaan peliin joukkue saa Toijalan Monarille mielenkiintoisen vastustajan Oulusta. Viime kauden hopeajoukkue Etta on aina ollut Akaa-Volleylle hankala vastus. Tasainen koitos on jälleen kerran ennustettavissa.