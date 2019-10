Marraskuun Loimu kokoontuu Jeesuksen lähettiläät -teemalla, josta Tero Meskanen pitää puolen tunnin raamattutunnin. Gospel-konsertissa musisoi Juhani Tikkanen.

Kristitty laulaja-lauluntekijä Juhani Tikkanen aloitti uransa muutama vuosi sitten ja nousi nopeasti yleisön rakastamaksi lauluntekijäksi. Tikkanen on keikkaillut viime vuodet yli sadan keikan vuositahdilla. Kesällä julkaistu Tässä on kaikki on muusikon toinen studioalbumi. Debyyttialbumi Mä lähtisin julkaistiin vuonna 2016. Uudemmalta albumilta valtakunnallisesti radiossa ovat soineet kappaleet Tässä on kaikki, Mitä ois tietää sekä Konkurssi.

Luovaa musiikin ja raamatuntutkimisen kohtauspaikka Loimu on sunnuntaina 3.11. Akaan seurakuntasalissa kello 15. Loimussa on kahvitarjoilu ja pyhäkoulu kulmasalissa. Tapahtumaan on vapaa pääsy.