Toijalan Sanomat 100 vuotta sitten: ”Varoitus – Jos sellaista wielä tapahtuu, niin ratkaistaan asia samalla tawalla kuin Tampereella”

Toijalan Sanomat lauantaina 18. lokakuuta 1919:

Arvoisalle yleisölle

saan ilmoittaa että olen avannut Liha- ja ruokatavarakaupan talossani entisessä Elintarvikekansliassa, kirkon vieressä. Toijalassa 16 p. lokakuuta 1919 Väinö Mäenpää

Varoitus

Koska on tawattu, että jotkut sähköwirran käyttäjät, joilla on lamppukauppa, käyttäwät useampia lamppuja ja suurempia kuin mitä on sowittu, ilmoitamme, että jos sellaista wielä tapahtuu, niin ratkaistaan asia samalla tawalla kuin Tampereella. Toijalan Sähkö O.Y.

Uutisia

Emäntäpäiwiä wietettiin Toijalassa t. k. 10 p. Osanotto oli odottamattoman monilukuinen, sillä edellisenä päiwänä raiwonnut syksyinen myrskysää oli masentanut mielet niin, ettei wielä seuraawana aamuna jaksanut waloisin mielin katsella juhlain onnistumista osanottoon nähden.

Kaikinpuolin onnistuneet Emäntäpäiwät aloitettiin laulamalla yhteisesti Isänmaan wirsi, jonka jälkeen toimikunnan taholta laulettiin osanottajat tervetulleiksi. Wapaaherratar Iida Yrjö-Kostinen laajasta ja asiallisesta esityksessään kosketteli kaikkia kotitalouden puolia, mitä olisi tehtäwä ja miten olisi tehtäwä ja kuinka wähän wielä on pantu painoa kotitaloustyölle sekä waltion ja kuntain puolelta. Kuinka suhteeton waltion awustus kotitalousopetukseen nähden tähän asti on ollut, mainitsi hän esim., että Kuopion hewostenkengityskoulu saa awustusta yli 11,000 mk. ja Helsingin Kaswatusopillinen Talouskoulu saa wähän yli 5,000 mk. Kansa- sekä oppikouluihin on saatettawa kotitalousopetus, jota tietä ollaan kyllä kulkemassa, että tarkka järjestelmällinen kotitalous jo lapsena saataisi tulewaan emäntään juurrutetuksi ja tulisi hänelle luonteen omaisuudeksi.