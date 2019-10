Viialan saabisti on ollut perustamassa 11 katsastusasemaa – Katsastaja havainnoi autoa jo ennen moottorin käynnistämistä

Autoista noin 73 prosenttia pääsee hyväksyttyinä katsastuksesta läpi. Toijalan Autokatsastuksen saabismiin sairastunut toimitusjohtaja Janne Tallgren kertoo, että Toijalassa läpimenoprosentti on valtakunnallista luokkaa.

– Siihen vaikuttaa toki alueen autokanta. Jossain Espoon hienostoalueella autokannan ikä on keskimäärin kahdeksan vuotta. Täällä se on 17 vuotta, Tallgren paljastaa.

Hän itse on rakastunut Saab-merkkisiin autoihin, ja varsinkin vanhoihin sellaisiin. Kotona vaimon ja kahden lapsen lisäksi odottaa viisi Saabia, joista neljä on autoa, ja yksi on asuntovaunu. Tuorein ”perheenjäsen” on vasta pari kuukautta sitten hankittu, omistajaansa nuorempi, vuoden 1973 Saab.

Tallgren hymyille kysymykselle, miten saabismia lääkitään.

– Ostamalla tietenkin yksi Saab. Se helpottaa aina hetkeksi, ja sitten pitää ostaa lisää. Onneksi meillä kotona tilat asettavat rajoituksia. Tällä uusimmalla Saabilla pitää jaksaa ainakin ensi kesään saakka, Tallgren virnistää.

Tallgren itse täyttää lähipäivinä 50 vuotta. Kysymykseen miltä tämän merkkipaalun saavuttaminen tuntuu Tallgren naurahtaa, että alkaa tuntua ihan aikuiselta.

– Paljon on vielä työtä tehtävänä ja harrastuksia harrastettavana. Elämä on aika täynnä kaikkea puuhaa, ja perheen kanssa olen tosi paljon ihan kotosalla.

Automiehen sivuaskel opettajaksi

Tallgren on itse aloittanut katsastusalalla autojen katsastajana, johon hänellä on vaadittava autoinsinöörin tutkinto vuodelta 1995. Tosin tuolloin laman kourissa kärvistelleestä Suomesta ei töitä löytynyt katsastajalle, joten Tallgren opetti muutamia vuosia lukiossa matematiikkaa lehtorina.

– Autot vetivät kuitenkin puoleensa. Kun opettajana työpäivät venyivät, niin ajattelin, että voin yhtä hyvin ryhtyä yrittäjäksi. Olin valmis tekemään töitä, ja autoala on se minun juttuni, 15-vuotiaana rautakaupassa työelämänsä aloittanut Tallgren toteaa.

Ensimmäisen katsastusaseman Tallgren perusti kahden muun katsastajaystävänsä kanssa Lempäälään 11 vuotta sitten. Sen jälkeen he ovat perustaneet vielä kymmenen asemaa, joista Toijalan Autokatsastus on yksi. Sen 4-vuotissyntymäpäiviä vietetään aivan pian, jolloin katsastusasemalla on tarjolla tavallista paremmat tarjoiltavat.

– Synttäriviikolla meillä tarjoillaan kahvia ja pullaa. Silloin saa tulla ilman katsastamistakin ihan vain herkuttelemaan ja juttelemaan. Kiva kun ihmiset tulevat ihan vain muutenkin jutustelemaan, useimmiten Lempäälän konttorissa työskentelevä Tallgren sanoo.

Paikalliset katsastajat

Katsastusasemilla on yleisesti hiljaisempaa syksyisin ja talvisin, johtuen autojen käyttöönottoajoista. Autokauppa kun käy kuumimmin keväisin ja kesäisin. Vaikka kiirettä oman auton katsastamiseen ei vielä olisi, nyt auton katsastaminen käy helposti ilman ruuhkia.

Toijalan Autokatsastuksen kaikki kolme katsastajaa ovat akaalaisia. Kaksi heistä asuu Toijalassa ja yksi Viialassa. Tallgren kehuu vuolaasti työntekijöitään, jotka neuvovat mielellään asiakkaita autoasioissa.

– Voin ihan suositella hallin puolelle menoa, sillä katsastuksen yhteydessä katsastaja pystyy kertomaan tarkemmin auton kunnosta, ja mahdollisesti edessä olevista remonteista, joista ei papereihin kuitenkaan tule vielä merkintää. Siinä saa hyvin tietoa autostaan, Tallgren kertoo.

– Totta kai voi myös ottaa omaa aikaa kahvin äärellä odotellessa.

Tallgren haluaa muistuttaa, että autokatsastuskonttori ei ole paha paikka. Siellä yksinkertaisesti katsotaan, että auto on kunnossa ja turvalliset kilometrit voivat jatkua. Vastuuta jää auton käyttäjällekin, sillä vanhalle autolle ei katsastuksessa voida antaa yhden vuoden takuuta.

Älyttömät säädökset harmittavat

Päättäjiä Tallgren moittii säädösten ja asetusten äkkinäisistä muutoksista, jotka riepottelevat alaa. Esimerkiksi uusien arvosteluperusteiden mukaan toimimattomista käsijarruista ja huonoista renkaista pitää autolle antaa ajokielto.

– Meidän on pakko noudattaa sääntöjä, vaikka ne olisivat miten älyttömiä, Tallgren huokaisee.

Myös tuulilasirikkoihin pitää kiinnittää nykyisin paljon herkemmin huomiota kuin aiemmin. Katsastajan työ alkaakin jo ennen autoon sisälle astumista lasien tarkistuksella, ja ennen auton moottorin käynnistystä katsastaja on jo tarkistanut monta arvosteltavaa asiaa.

– Tässä työssä kehittyy tehokkaaksi havainnoijaksi, Tallgren tiivistää.

Katsastusasemalla käyvien, omaa aikaa kaipaavien, tarvitsee oikeastaan muistaa vain yksi asia; rekisteritunnus.

Vietämme 4-vuotissynttäreitä viikolla 43.

Koko viikon tarjolla kahvia ja pullaa. Pe 25.10. kakkukahvit.

Toijalan Autokatsastus palvelee Levytie 4:ssa lähellä Toijalan ABC-asemaa.