Urjalan Makeistukku saattelee Akaa-Volleyn pelaajat parketille

1991 perustettu Urjalan Makeistukku on kasvanut vuosi vuodelta. Myytävien tuotteiden valikoima on monipuolistunut erityisesti 2010-luvulla, ja vuonna 2013 perustettu verkkokauppa on lisännyt etenkin urheilijoiden käyttämien lisäravinteiden myyntiä.

– Makeiset ovat edelleen suurin ryhmä, mutta lisäravinteet ovat jo merkittävä juttu. Myymme myös muun muassa mausteita ja muita elintarvikkeita, kertoo hallituksen puheenjohtaja Jani Tuominen.

Urjalan Makeistukun hirsirakenteinen myymälä on tuttu jokaiselle, joka on joskus ajanut ysitietä Etelä-Pirkanmaalla. Vaikka suurin osa myynnistä tapahtuu jo verkkokaupassa, on vuosi 2019 ollut huippusesonkia myös myymälässä.

– Kesä oli molemmissa tosi hyvä. Turisteja oli paljon liikkeellä, eivätkä kelit olleet liian kuumat, Tuominen iloitsee.

Urjalan Makeistukun laajassa makeisvalikoimassa suomalaisten suosikkeina ovat pysyneet Brunbergin suukot ja erilaiset lakritsimakeiset. Pohjoismaista Ruotsissa syödään karamellia Suomen jälkeen toiseksi eniten, ja länsinaapuri onkin Urjalan Makeistukulle uusi kasvusuunta.

– Verkkokauppa Ruotsiin aukesi kesällä, ja se on lähtenyt vetämään todella hyvin, Jani Tuominen kertoo.

Urjalan Makeistukku oli aiemmin kokonaan tukkureiden varassa, mutta nykyään yritys tuo itse maahan tuotteita Pohjoismaista ja Keski-Euroopasta. Maahantuonnin osuus on sekin jatkuvassa kasvussa.

Keskikastin yläpuolelle

Akaa-Volleyn kolmas liigakausi alkaa tämän viikon perjantaina kotiottelulla Oulun Ettaa vastaan. Akaalaisseuran ja Urjalan Makeistukun yhteistyö käynnistyi viime kaudella, ja tällä kaudella se on Toijalan Monitoimihallin yleisöllekin selvästi näkyvämpää, sillä kotijoukkueen pelaajat juoksevat kentälle Urjalan Makeistukun värien alta.

– Kaaressa on meidän logot. Halusimme syventää yhteistyötä, ja kun se on vuorovaikutusta molempiin suuntiin, kaikki voittavat, Jani Tuominen toteaa tyytyväisenä.

Urjalan Makeistukulle yhteistyö akaalaisseuran kanssa oli muutenkin luonteva valinta.

– Lentopallo on mukava laji, ja kun lähialueella on pääsarjajoukkue, jonka tulevaisuuden menestysodotukset ovat kovat, kannattaa olla mukana.

Myös Akaa-Volleyn nykyinen ja edellinen puheenjohtaja ovat Urjalasta, ja Mestaruusliigan pistepörssin viime kaudella voittanut ja uraansa Akaa-Volleyssa edelleen jatkava hakkuri Joni Mikkonen muutti hänkin hiljattain Urjalaan.

– Tämähän alkaa olla ihan lentopallokylä, Jani Tuominen myhäilee ja luottaa Akaa-Volleyn menetykseen kaudella 2019–2020.

– Ei kai ainakaan niin voi flopata, että jumbosijoista pelattaisiin. Kyllä sijoitus keskikastin yläpuolella pitäisi olla realiteetti, Tuominen povaa.