Uutisia sata vuotta sitten: Wiinatehdas warastettu Kylmäkoskella

Joulukuussa wiime wuonna häwitettiin wiinatehdas Hölimäen torpasta läheltä Kylmäkosken kirkkoa. Tehtaan kalusto takawarikoitiin ja suljettiin Suojeluskunnan makasiiniin, jossa sitä on säilytetty, kun mainitun wiinatehtaan juttu on vielä käsittelyn alaisena. Nyt on mainittuun tehtaaseen kuuluwa iso maidonkuljetusastia kansineen, joka palweli keittokattilana, wiime wiikolla warastettu mainitusta makasiinista. Etulukkoa pitelewä määly on jollakin aseella kiskottu irti. Epäilemättä on taas kyseessä uusi wiinatehdas, sillä maidonkuljetusastioita on muualtakin warastettu, samaten on warastettu wiljaa. Näiden teollisuuslaitosten kanssa ei näy auttawan muu kuin sowelluttaa kieltolakia kaikessa ankaruudessaan tehtaiden asiakkaisiinkin nähden, missä heitä nähtäneenkin roikahtelemassa.

Toijalan Sanomat lauantaina syyskuun 13 p:nä 1919