Hunajahulinat toi rutkasti pörinää Akaaseen – Vetonauloina olivat Läheltä lähtee! -tilapäivä, ohjelmallinen Hunajatori ja Paljujen yö

Akaassa jo seitsemännen kerran pidetyt Hunajahulinat olivat menestys. Yhdeksän päivän aikana 31.8.– 9.9. järjestettiin 20 tapahtumaa, joissa vieraili tuhansia kävijöitä.

– Lopullisen kävijämäärän laskeminen on vielä kesken, mutta varmasti puhutaan vähintään 3000–4000 kävijästä. Hunajahulinat kiinnosti niin akaalaista yleisöä kuin muualta tulleita ihmisiä, kertoo Akaan kaupungin viestintä- ja markkinointisihteeri Sini Kantola.

Vetonauloja olivat Läheltä lähtee! -päivä lähiruokatiloilla ja ohjelmallinen Hunajatori-tapahtuma.

– Lisäksi Sataman alue täyttyi paljuilijoista ja lentopallon Hunajaturnaus veti Monitoimihallille kiitettävästi yleisöä, Kantola sanoo.

Uuden sadon hunajaa oli herkkusuiden saatavilla niin tilapäivänä kuin torillakin. Kauppansa tekivät erityisesti erilaiset makuhunajat kuten eukalyptus-, lakritsi- ja rommihunaja.

– Akaassa kun ollaan, niin yleisö haluaa nimenomaan meidän paikallista hunajaa. Sitä tultiin hakemaan koko talven tarpeiksi, sanoo Kantola.

Päivän teema näkyi Kantolan mukaan ilahduttavasti myös Hunajatorin muussa tarjonnassa. Tiskit notkuivat hunajalla höystetyistä herkuista, mehiläisvahakynttilöistä ja – liinoista sekä erilaisista käsityönä tehdyistä ampiaisten valepesistä.

Yhteistyöllä säpinää

Sadonkorjuujuhla Hunajahulinat koostuu niin kaupungin kuin paikallisten yhdistysten ja yritysten järjestämistä tapahtumista.

– Meillä on Akaassa aktiivinen ja innostunut tekijäjoukko. Hunajateema on otettu omaksi monella rintamalla, mikä on kaupungin näkökulmasta erittäin ilahduttavaa. Lämmin kiitos kaikille mukana olleille toimijoille, yhteistyökumppaneille sekä tietysti ympäri Suomen saapuneille kauppiaille ja yleisölle, Sini Kantola kiittää.

Akaa on julistautunut Suomen hunajapääkaupungiksi, sillä käynnissä on suunnitelmallinen kaupunkimehiläistarhaus. Se tarkoittaa, että mehiläisten pölytysalueet kattavat koko kaupungin

Taajamissa on tällä hetkellä 34 tarhaa, joissa asuu noin 12 miljoonaa mehiläistä. Akaan projekti käynnistyi jo vuonna 2009 paikallisen tarhaajan Risto Niilimäen aloitteesta.