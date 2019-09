Sadekuurot vesittivät koko perheen piknik-tapahtuman

LC Toijala/Akaan ja Akaan kaupungin järjestämä koko perheen piknik keräsi sateisessa kelissä muutamia kävijöitä Nahkialanjärven ympäristöön lauantaina. Tapahtuma ajoitettiin niin, että sinne oli mahdollista siirtyä lähes suoraan aiemmin samana päivänä järjestetyn Hunajatorin päätyttyä.

Tapahtumaidean isä Anttijussi Vikman kertoi, että piknik-tapahtumaa suunniteltiin jo viime vuodelle ja että sen kantavana ajatuksena on saada kaupunkilaiset yhteisöllisesti liikkeelle.

Sateinen säätila harmitti järjestäjiä, sillä tapahtuman eteen oli tehty paljon suunnittelu- ja markkinointityötä. Tapahtumapaikalla oli useita järjestyksenvalvojia sekä nuotiopohja ja bajamajoja.

Anttijussi Vikman arveli, että jo pelkkä sateen uhka riitti lopauttamaan monen mahdollisen kävijän piknik-innon. Hän on kuitenkin valmis kokeilemaan tapahtuman järjestämistä uudelleen ensi vuonna.

Vaari mukaan retkelle

Vuokko ja Erkki Haussalo piipahtivat tapahtumassa kannatusmielessä lapsenlapsensa Stella Haussalon kanssa. He olivat bonganneet tapahtuman paikallislehdestä.

– Meillä ei ole mitään evästä mukana, kun ajattelimme, että tulemme ihan vain katselemaan. Katsoin säätiedotusta ja luvattiin huonoa keliä. Kun sateessa oli pieni rako, hälytimme vaarin matkaan autotallista, Vuokko Haussalo kertoo.

Haussalot ajattelevat, että piknikillä poutaisuus on olennaisemmassa roolissa kuin ilman lämpötila.

– Varustelukysymyshän se tietysti on, mutta kyllä sade vaan harmittaa, Erkki Haussalo toteaa.

Nahkialanjärven alue on kaupungin olohuone

Anni Määttä perheineen ei ollut moksiskaan sateisesta ilmasta vaan saapui tapahtumaan paistamaan makkaraa ja keskustelemaan järjestäjien kanssa.

– Oma toiveeni on, että tämä ympäristö olisi aktiivisemmassa käytössä ja että siihen keskityttäisiin enemmän. Aluetta täytyisi alkaa harventamaan, sillä se on alkanut aika lailla puistottumaan, Anni Määttä miettii.

Nahkialanjärvi on Määtälle henkilökohtaisesti tärkeä, koska hän on aiemmin asunut aivan sen läheisyydessä. Hänen mielestään alue on tärkeä koko kaupungille.

– Näen, että tämä on olohuone. Silloin kun olin kaupungilla töissä, ajattelin, että joku hunajatapahtuma olisi pitänyt tuoda tänne.

Myös Määtän pojat, Nooa, Uljas ja Aito, viihtyvät Nahkialanjärven ympäristössä. Nooan mielestä hauskinta alueella on Pokémon Go -pelin pelaaminen. Järveä ympäröivältä polulta löytyy Pokestop-pisteitä, minkä lisäksi suihkulähteen luota löytyy Pokémon Go -sali.