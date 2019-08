Tiistaiseurassa puhutaan statussymboleista

Tiistaiseurassa Seniorituvalla Toijalan Kirkkotori 6:ssa keskustellaan tiistaina 3.9. kello 15 alkavassa tilaisuudessa niin sanotuista statussymboleista. Mille annamme arvoa ja mille emme näyttöinä siitä, mitä olemme saavuttaneet?

Yleisellä tasolla ihmisarvoa on kunnioitettava. Se on inhimillisyyden keskeisiä ilmenemismuotoja. Siitä puhutaan ja hyvä niin. Sanojen ja tekojen ristiriitaisuuskin tunnistetaan. On lupa odottaa osakseen ihmisarvoista kohtelua. ”Saa olla tärkein sun mielestäs työs, jos arvostat toisia myös…” lauletaan Vexi Salmen sanoittamassa kappaleessa Anna kaikkien kukkien kukkia.

Statuksen symboleina voivat siis olla työpaikka, sen saavuttamiseksi hankittu koulutus, palkka ja kaikki se, mitä palkalla voi hankkia ja saada. Statusta ovat ilmentämässä myös muun muassa puoliso ja seurat, joihin kuulutaan. Mutta sitten ollaankin jo kohta keskellä inhimillisyyden todellisia haastajia: itsekkyyttä, kateutta ja pahansuopaisuutta. Virsikirjan virressä 598 annetaan itsetutkisteluunkin aihetta: ”Mitä raha, tavara muuta on kuin tomua? Kaikki, minkä vaivoin saa, kohta arvon kadottaa. Entä valta, kunnia? Niin kuin korsi murtuva. Tyhmä valtaa ahnehtii, toinen tyhmä kadehtii.”

Sauli Turja