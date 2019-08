Juha Hautaluoma laulaa J. Alfred Tannerin kupletteja Ravintola Oskarissa

Ranskasta on lähtenyt maailmalle monia hyviä asioita. Yksi niistä on kupletit. Kupletti (ranskaksi couplet) on useita säkeistöjä sisältävä huumoripitoinen laulu, jossa käytetään tehokeinona osuvia ja sävellettyjä riimejä.

Suomalaisia merkittäviä kupletisteja on monia: historiasta löytyy Helismaata, Severi Suhosta, Pallea ja J. Alfred Tanneria. Tuoreimman ajan kupletisteja ovat olleet muun muassa Irwin Goodman, Jaakko Teppo ja Veikko Lavi. Samaan kastiin voisi laittaa Palefacekin, ja myös muutamat räppärit sopisivat sakkiin. Aika muuttuu ja maailma sen mukana.

Lauantaina 31.8. kello 18 Ravintola Oskarissa Toijalassa on tilaisuus tutustua J. Alfred Tannerin moninaisiin iloisiin ja vakavampiinkin kupletteihin, joita tulkitsee seinäjokelainen artisti Juha Hautaluoma.

Seuraavana perjantaina samassa paikassa lauletaan yhdessä lauluja Toijalasta ja sen vierestä ja takaa.

Timo Rajala