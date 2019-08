Toijalan ABC:n läheisyydestä Levytien ympäristöstä on muotoutunut autoilijoiden Mekka. Alueelta löytyy autopesua, katsastusta, autokauppaa ja kirsikkana kakun päällä korkean ammattitaidon JMN Autohuolto. Kolmen nosto-oven takana Autonomi-korjaamossa asiakasta palvellaan tehokkaasti ja luotettavasti neljän asentajan voimin.

– Pyrimme siihen, että auton huollatus ja korjaaminen on asiakkaalle vaivatonta. Meillä on myös sijaisauto, joka taitaa olla Akaassa ainut. Se on jo pelastanut monen päivän, kun matkaa on pystynyt jatkamaan oman auton rikkouduttua, yrittäjä Jani-Matti Nieminen kertoo.

Niemisen yritys täyttää ensi kuussa neljä vuotta, mutta korjaamon tiloja ollaan jo ehditty laajentamaan, ja palveluita lisäämään. Nykyään yrityksen tiloissa onnistuu myös tuulilasin vaihto. Asiakkaiden viihtyvyyteenkin ollaan panostamassa uusilla asiakastiloilla.

– Tässä voi juoda mukavasti rauhassa kupin kahvia ja lukea päivän lehden, Jani-Matti kaavailee.

Renkaiden kuntotarkastukset ilmaiseksi

JMN Autohuolto tarjoaa nykyään myös kattavaa rengaspalvelua, sillä se sai yhteistyökumppanikseen maailmallakin suuren toimijan, rengasasiantuntija First Stopin.

– Me tarjoamme kaikki renkaisiin liittyvät palvelut: säilytyksen, ohjauskulmien säädöt, tasapainotuksen ja rengaspaineiden tarkistuksen. Renkaiden kuntotarkastusta tehdään ilmaiseksi, kertoo First Stop Suomen kenttäpäällikkö Sami Hyytiäinen.

Hän muistuttaa, että autot ovat kosketuksissa maanpintaan ainoastaan renkaiden kautta. Sen vuoksi renkaat ovat huomattava turvallisuus-, tai turvattomuustekijä liikenteessä. Hyytiäisen mielestä renkaiden pääurien syvyyden laillisuuden rajaa voitaisiin nostaa, sillä nykyinen 1,6 millimetrin raja kesärenkaissa on olematon uraisilla teillä.

– Tuollaisilla urasyvyyksillä sateella ajettaessa polttoainetta kuluu enemmän, rengasvaurion riski on suurempi, ja ennen kaikkea huonoilla renkailla ajava kuljettaja on turvallisuusriski kaikille teillä liikkujille, Hyytiäinen huomauttaa.

Hyvillä renkailla pääsee lujaa

Syksyn sateilla auton hallittavuus on aivan eri luokkaa hyvillä renkailla. Vaikka vettä olisi tien pinnalla vain vähän, parin millimetrin urasyvyyksillä olevat renkaat lähtevät herkästi vesiliirtoon. Hyytiäinen kertoo hiljattain pystyneensä ajamaan moottoritiellä kovalla sateella rajoitusten mukaan hyvien renkaidensa ansiosta, kun moni muu mateli autollaan.

– Tässäkin tulee esiin turvallisuus. First Stopilla me teemme kauppaa korkealla moraalilla, mikä tarkoittaa, että ei automaattisesti yritetä myydä asiakkaalle kalleinta rengasta, vaan sopivinta auton käytön mukaan, Hyytiäinen selittää.

First Stop on Bridgestonen perustama vähittäiskaupan rengasliikeketju, jonka kautta asiakkaalle avautuu kaikkien tunnettujen ja tuntemattomampienkin rengasmerkkien valikoimat. JMN Autohuollon varastoissa on valmiina kattava valikoima kesä- ja talvirenkaita, joten asiakas saa vaikka heti uudet renkaat autonsa alle. Mikäli haluttua rengasta ei löydy varastosta, saa nekin tilattua jopa seuraavaksi päiväksi.

First Stop-ketjulla on korkeat kriteerit yhteistyökumppaneiden suhteen. Jo sekin kertoo JMN Autohuollon luotettavuudesta. Hyytiäinen ihailee nuoren akaalaisen yrittäjän rohkeutta.

– Ihailen miten Jani-Matti on pistänyt itsensä likoon ja tekee täysillä työtään. Hän on nuori, rohkea yrittäjä, ja sellaisia Suomessa tarvitaan.

Tule tutustumaan JMN Autohuollon uusiin tiloihin ja rengaspalveluihin syntymäpäiville 6.9.! Levytie 4, Akaan Toijala