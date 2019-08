Miika Nousiaisen menestysromaani Metsäjätti kuvataan elokuvaksi. Elokuvan kuvaukset alkavat perjantaina Joensuussa, jossa kuvattavan yhden päivän lisäksi elokuvaa kuvataan vielä tällä syyskaudella ja ensi talvena.

Pääkuvausjakso ajoittuu elokuun lopusta syyskuun loppuun, jolloin kuvaukset tapahtuvat pääkaupunkiseudulla, Viialassa ja Riihimäellä. Tammikuussa kuvataan yksi viikko talvikuvia pääkaupunkiseudulla.

– Taustatyöt ovat vieneet paljon aikaa, ja kuvauspaikkoja etsiessä työryhmä on käynyt katsomassa muun muassa erilaisia vaneri- ja muita tehtaita, kylätaajamia, Kalasataman tornitaloa ja Helsingin hulppeita pääkonttoreita, tuottaja Rimbo Salomaa kertoo.

Elokuvan avustajahaku on käynnistynyt. Ensimmäisessä vaiheessa etsitään avustajia Joensuussa tänä perjantaina 16.8. tapahtuviin kuvauksiin, jotka järjestetään Rock in the City -festivaalilla. Avustajia tarvitaan myös Helsinkiin, Riihimäelle, Viialaan ja Nurmijärvelle.

Metsäjätti-elokuvan pääroolit näyttelevät Jussi Vatanen, Hannes Suominen ja Sara Soulié.

Muissa merkittävissä rooleissa nähdään muun muassa Anu Sinisalo, Tommi Korpela, Anna-Riikka Rajanen ja Tomi Alatalo. Elokuvan ohjaa Ville Jankeri, jolle tämä on kolmas kokoillan elokuva.

Lisätietoja avustajahausta saa tuotantoyhtiö Solar Filmsin Facebook-sivuilta https://www.facebook.com/SolarFilmsInc/

Ilmoittautumisia vastaanotetaan osoitteessa metsajatti@solarfilms.com