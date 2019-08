Toijala Junior Gameseihin osallistui yleisurheilijoita ympäri Suomea ja Viialan Valtin ystävyysseurasta Virosta

Alle 15-vuotiaiden Toijala Junior Games -yleisurheilukilpailut kokosivat Toijalan urheilukentälle 3. elokuuta reilut 110 kilpailijaa. Urheilijoita saapui paitsi eri puolilta Suomea myös Viialan Valtin virolaisesta ystävyysseurasta Võrusta.

Toijalan Vauhdista kisaan osallistui 22 urheilijaa ja Viialan Valtista 13. Võrun joukkue oli liikkeellä 13 urheilijan voimin.

Akaalaiset yleisurheilijat saavuttivat kisoissa yhteensä neljä lajivoittoa ja lukuisia palkintosijoja. Vauhdin Anni Viljanen kiskaisi 13-vuotiaiden tyttöjen keihäässä voittotuloksen 33,19. Niin ikään Vauhdin Julia Suolaniemi voitti 9-vuotiaiden tyttöjen 40 metrin juoksun ajalla 6,61 ja pituuden tuloksella 3,80.

7-vuotiaissa tytöissä Vauhdin Hilma Heino lennätti palloa pitkälle ja otti voiton usean metrin erolla seuraavaan tuloksella 15,56 metriä.

Viron joukkueella oli erityisesti 15-vuotiaiden poikien 100 metrillä ja pituushypyssä hyvä edustus. Kaikkiaan kuusi poikaa osallistui näihin lajeihin. Valitettavaa olikin se, että heitä haastamassa oli vain yksi poika, Viialan Valtin Atte Rantanen.

Suomessa yleisurheilun harrastus etenkin tämän ikäisissä pojissa on ollut laskussa, joten Toijalankaan kisaan ei saatu tässä kisassa aikaan kunnollista maaotteluhenkeä. Sen sijaan 15-vuotiaissa tytöissä ja nuorempien sarjoissa käytiin tasaisempia kamppailuja Võrun ja eri suomalaisseurojen urheilijoiden kesken.

Ystävyysseuratoimintaa jo 25 vuotta

Antoisaa yhteistyötä virolaisen yleisurheilun kanssa on tehty Viialan Pyryn aloittamana ja Viialan Valtin jatkamana jo neljännesvuosisata. Viialasta on käyty vuosittain Viron Võrussa, lähellä Latvian rajaa. Vastavuoroisesti sikäläisen yleisurheilukoulun, Võrun Spordikoolin joukkue on vieraillut Viialassa osallistuen kilpailuihin Akaassa ja muuallakin Pirkanmaan alueella, tällä kertaa Toijalassa.

Kesäkuussa Valtin joukkue vieraili jo Võrussa. Matkat ystävyysseuran luokse ovat olleet ikimuistoisia ja tiivistäneet entisestään hyvää yhteishenkeä Valtissa. Yhteistyön toivotaankin jatkuvan vähintään seuraavat 25 vuotta.

Toijala Junior Gamesin kokonaistulokset löytyvät Toijalan Vauhdin kotisivuilta:

https://toijalanvauhti.yhdistysavain.fi/@Bin/7781876/ToijalaJuniorGames2019.txt

Tuulikki Moisio

Marika Niskanen