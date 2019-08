Forum Akaa: Suhteellisen hyvä Viiala

Muutin Viialaan Hervannasta vuoden 1989 keväällä. Valkoisella Opel Kadetilla ajettiin peräkärryn kanssa kylän läpi kohti nahkatehdasta. 9-vuotiaan muistikuvat tuolta ajalta ovat jo melko hatarat, mutta jotain on mieleen jäänyt. Tosihyvän grilli, Safari Pub, Teijontori ja Mottala nyt ensimmäisinä muistuivat mieleen. Järvisen Matti lyöttäytyi heti luokalta kaveriksi ja opetti kylän tavoille.

Muistissa on myös 90-luvun lama-aika, jolloin tehtaita suljettiin ja yleinen ankeus ei voinut olla koskettamatta omaakin elämää. Ainakin se näkyi jouluina, kun pakettien määrä laskettiin yhden käden sormiparilla. Työpaikat olivat tiukassa ja usein varmasti rahatkin.

Ala-asteen luokanopettajakin vaihtui moneen otteeseen, en tiedä sitten johtuiko se lamakaudesta vai mistä, mutta hyvä ja huumorintajuinen opettaja meille valikoitui, vaikka pedagogisia opintoja ei tainnut Markulla täyttä pakkaa ollakaan. Taisi yksikin vilkkaampi poikaoppilas siirtyä käytävälle jäähtymään perinteisellä niskaperseotteella, huumorin sävyttämänä tietysti.

Jääkiekko ja jalkapallo olivat sen ajan huumetta. Kiekon puolella muun muassa Pertti, Tepa, Matti ja Klasu keksivät harjoituksia ja huolehtivat yleisestä organisoinnista. Immu täytteli pulloja ja teroitteli luistimia. Harjoituksissa käytiin siksi, että sinne oikeasti haluttiin mennä ja kilpailtiin siitä, kuka on ahkerin harjoittelija. Kukaan ei pakottanut, tai sitten ei ollut muuta tekemistä ja kotiohjaus oli sen verran nerokasta käänteispsykologiaa.

Tyhmyyksiä tuli tehtyä, ei kuitenkaan mitään peruuttamatonta. Mitä nyt pojat siihen aikaan keksivätkään tekemisen puutteessa. Joskus muuttui Teijontorilla suklaalevyn hintalappu halvempaan tai sitten piti ärsyttää hankalia naapureita koputtelemalla ikkunoita ja pimputtelemalla ovikelloja. Joskus ehkä vähän muutakin.

Eli aika mukavia aikoja. Ja mukavat ajat jatkuvat edelleen. Nyt vaan tavat ja ajat ovat hieman erilaisia. Nykypäivänä on julmetusti enemmän mahdollisuuksia. Digi ja some. Tuskin Darwinkaan osasi aavistaa minkälaiseen muutosmyrskyyn aivot joutuvat. Luonnonvalinnan kautta tapahtuvan evoluution pyöräyttäminen tulille ei tapahdu ihan viikoissa.

Ennemmin sitä Viialassa asuu kuin muuttaisi pääkaupunkiseudulle tai johonkin toiseen suureen kaupunkiin, Tamperetta lukuun ottamatta. Palvelut pelaavat, liikenne toimii ja uutta suunnitellaan ja rakennetaan. Kyllä se muuttovirtakin jossain vaiheessa kääntyy, aivan varmasti. Ei aina jaksa valittaa, kun ei oikeasti ole aihetta. Kunhan ei Toijalaan ; )

Vaikka vertaammekin kaikkea kaikkeen kaiken aikaa ja suurin osa ihmisistä määrittää itsensä sen suhteen mitä ympäristössään näkee, tiesittekö, että World Indexin kokoaman aineiston mukaan Suomi on maailman kolmanneksi innovatiivisin maa ja että työntekijöiden oikeuksien osalta Suomi on jaetulla ykkössijalla yhdessä Itävallan ja Islannin kanssa. Samaisessa aineistossa mainitaan myös, että Suomi on maailman viidenneksi paras maa kasvattaa lapsia sekä maailman onnellisin maa. Olkoonkin suhteellista mutta silti.

Henri Salonen

Kirjoittaja on Tampereen ammattikorkeakoulun lehtori, akaalainen ja entinen kaupungin teknisen toimen viranhaltija.

Forum Akaa on Akaan Seudun kolumnisarja, jossa akaalaiset kirjoittajat tarkastelevat ympäröivää yhteisöä ja yhteiskuntaa.