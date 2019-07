Akaalainen sahti kisaa ensi viikonloppuna Suomen mestaruudesta – banaanin maku kertoo onnistumisesta

Sahdinvalmistuksen Suomen mestaruudesta kilpaillaan lauantaina 3. elokuuta Hartolassa. Mukana on myös akaalainen Sari Sillantaka, joka voitti kesäkuussa Kelhin seurantalolla Akaa-Seuran ja Sääksmäki-Seuran järjestämän Akaan ja Sääksmäen sahtimestaruuskilpailun.

Hartolaan Akaan sahtimestari lähtee myös suvun vuoksi. Sari Sillantaan äiti oli kotoisin Hartolasta Pohjolan kartanosta, jonka omistaa nykyisin Sillantaan serkku Juho Tervala ja poikansa Heikki.

– Aion kutsua itseni samalla kartanoon kylään, Sari Sillantaka suunnittelee kisamatkaa.

Huikka onnipullosta

Akaalainen SM-kisasahti valmistuu Sillantaan kotitilalla Metsä-Paavolassa, jota isännöivät Sarin tytär Johanna Jantunen miehensä Jari Nikulan kanssa. Metsä-Paavola tunnettiin ennen Limousin-karjastaan, mutta nykyisin tilalla on keskitytty viljanviljelyyn.

Myös Sarin Sillantaan äidin kotona Pohjolan kartanossa sahdinteko oli tuttua. Sari Sillantaan äiti ei kuitenkaan itse ollut sahdintekijöitä. Tyttären oppi-isänä on ollut nyt jo edesmennyt Reijo Niittymäki, joka oli oppinut taidon sukulaiseltaan.

– Kansanperinteen takia sahdinvalmistus on minusta tärkeä asia, Sillantaka sanoo.

Reijo Niittymäen oppeihin kuuluu muun muassa nauttia olutta eli ”onnipullo”, kun maltaat ovat hautuneet kattilassa toista tuntia.

– Se on minusta hauska yksityiskohta, jota olen yrittänyt noudattaa, Sari Sillantaka kertoo.

Sahdintekijä maksaa kahdenkymmenen kilon mallassäkistä 36 eroa, jolloin kilohinnaksi tulee 1,80 euroa.

– Viljelijä saa mallasohrasta 16 senttiä kilolta, Sillantaka huomauttaa.

Sari Sillantaka tekee sahtia aina jouluksi ja usein myös juhannukseksi. Hänellä on tapana antaa perinnejuomaa myös joululahjaksi.

Kattila Päivölästä

Sahdinvalmistus ei sovi hätäiselle. Kun Sillantaka ryhtyy puuhaan, hän nousee aamuneljältä hauduttamaan sahtimaltailta. Maltaita kastellaan ensin haalealla, sitten lämpimällä ja lopulta kuumalla vedellä ja annetaan imeltyä keskimäärin kuusi tuntia.

– Ennen vanhaan tämä keittovaihe tehtiin maalla muurinpadassa, mutta minulla on käytössä Päivölän kansanopistosta ostettu höyryvaippakattila. Siinä mäski ei pala koskaan pohjaan, ja sen saa varmasti puhtaaksi. Puhtaus on sahdinvalmistuksessa tärkeää, koska makea mäski on otollinen pöpöille, Sillantaka toteaa.

Tämän jälkeen hän siirtää mäskin teräksiseen kuurnaan, jossa mäski siivilöityy vierteeksi. Vierre jäähdytetään, ja siihen lisätään hiiva.

– Sahti saa käydä vapaasti 2–3 päivää, jonka jälkeen se siirretään käymisastioihin. Ennen säilyttämiseen käytettiin maitotonkkaa, joka vietiin kellariin jäähtymään. Minulla sahti on muovisessa kanisterissa jääkaapissa, jota ei avata. Silloin lämpötila pysyy tasaisena.

Sahdin jälkikäyminen vie vähintään kolme viikkoa.

– Välillä sitä pitää maistella ja tarkistaa, joko sitä voi tarjoilla, Sillantaka kertoo.

Tummaa ja makeaa

Makua sahdille antaa kataja, jonka oksia Sillantaka laittaa kuurnan pohjalle.

– Mukana saa olla myös katajanmarjoja, mutta humalaa en ole käyttänyt koskaan, Sillantaka selvittää.

Sillantaan mukaan sahdin väriskaala ulottuu Jaffan-keltaisesta tummanruskeaan. Sillantaan oma sahti on tummaa ja makeaa. Tekijän mukaan sahti on onnistunut silloin, kun maku tuo mieleen banaanin.

Sahdinvalmistus on sikäli jännittävää, että onnistumisesta ei ole aina varmuutta. Paikalliseen kisaan Sillantaka joutui tekemään kaksi satsia, kun ensimmäinen kisasahti epäonnistui. Toinen yritys onnistui niin hyvin, että Sillantaka arvioi sen olleen sahtiuransa parasta sahtia.

Sillantaka ei ole mitannut sahtinsa vahvuutta, mutta hän arvelee sen asettuvan 5 ja 10 prosentin välille.