lauantaina 5. heinäkuuta

Akaan Nuorisoseuran voimistelu- ja urheiluosasto ”Wauhti” voittanut pokaalin

Suomen W ja U-liiton Hämeen piirin kesä- ja urheilujuhlilla Forssassa v.k. 29 p:nä oli m.m. kolmiottelu (keihäänheitto, korkeushyppy ja 100 m. juoksu) seurojen wälisestä kiertävästä pokaalista. Täysilukuisana oli edustettuna ainoastaan yksi seura, Toijalan ”Wauhti”, joka sai pokaalin wuodeksi eteenpäin haltuunsa 583,35 pisteellä. Parina edellisenä vuonna on pokaali ollut Forssan ”Salaman” hallussa. Tämä saawutus velvoittakoon ja innostakoon urheilijoitamme.

”Papinmäentien” kokous

on Toijalan yhteiskoululla heinäkuun 10­­­­-13 päiwinä 1919. Sen yhteydessä toimiwat he iltaman yleisölle Yhteiskoulun juhlasalissa perjantaina t.k. 11 päiwänä klo 7 illalla waihtelevalla ohjelmalla. Pääsy sinne on kaikille wapaa ja toivotaan yleisön puolelta runsasta osaanottoa. Kahvia ja teetä on maksusta saatawana. Muuten saawat kokoukseen ottaa osaa ainoastaan pappien ja lähetyssaarnaajien rouvat, lesket ja morsiammet.

Läänin Maaherra

saapuu tarkastusmatkalle Toijalaan torstaina tk. 10 p:nä ja kehoitetaan kunnanwaltuuston jäseniä sekä kunnan wiranomaisia saapumaan kunnallistoimistoon.

Akaan seurakuntalaiset!

Kuten ilmoitusosastosta huomaatte, niin huomenna sunnuntaina on kirkkomenojen päätyttyä tärkeä kokous, jossa keskustellaan neljännen waalipapin saannin mahdollisuuksista. Seurakuntalaiset yleensä toivovat saavansa neljättä ehdolle, mutta tämä toive ei toteudu paljailla toivomisilla, sillä sen toteutumiseksi waaditaan järjestäytynyttä tositoimintaa ja siihen on nyt aika ryhtyä. Siis huomenna jokainen tulkoon kokoukseen Pirtille.

Almanakkojen hinta nousee

Waltioneuvosto on myöntynyt yliopiston almanakkapriwilegion nykyisen haltijan, toiminimi O.Y. Weilin & Göös A.B:n anomukseen, että tavallisen kansanalmanakan hinta saataisiin koroittaa ensi vuoden alusta lukien toistaiseksi 25 p:stä 50 p:iin.