Kylmäkosken uusi koulu on lähes valmis – Kalustus ja ulkoaidan rakentaminen vielä kesken

Akaan kaupungin ja rakennusliike Jatke Oy:n edustajat suorittivat eilen torstaina 27.6. Kylmäkosken Kirkonkylän uuden koulun käyttöönottokatselmuksen. Sen tarkoituksena on varmistaa, että koulun tilat ovat käyttöönotettavissa.

– Rakennus on nyt valmis, ja kalustus on alkamassa. Pihan asfaltointi on vielä tekemättä, Akaan kaupungin rakennustarkastaja Pauliina Heinonen kertoo.

Koulua ympäröivän aidan rakentaminen on vielä kesken, mutta sen on tarkoitus valmistua ennen heinäkuun lopulla tehtävää loppukatselmusta.

Koulun käyttöönottokatselmuksessa olivat mukana Jatke Oy:ltä projektipäällikkö Aaro Rytky, vastaava työnjohtaja Vesa Michelsson ja projekti-insinööri Sonja Laasonen sekä kaupungilta Heinosen lisäksi projektipäällikkö Jan-Erik Järventie, kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen. Paikalla olivat myös ulkopuolisena konsulttina työskentelevä Henri Salonen ja KVV-työnjohtaja Sami Alastalo LVI Mustaniemi Oy:ltä.