lauantaina 21. kesäkuuta

Varkauksia

Sontulan Pelto-Kaarelasta varastettiin leipiä, vaatteita ym. Varkauden teki tamperelainen Armas Heikki Laurén. Osa tavaroita saatiin takaisin. Kauppias Peltolan puodista varastettiin t.k. 10 p. välisenä yönä noin 300:- rahaa. Poliisi on tekijän jäljillä. Kuuleman mukaan on pari muutakin pienempää varkautta tapahtunut, joten pitkäkyntisiä on paljon liikkeellä.

Ruokatavarain hinnat

Toijalassa pysyttelevät melkoisen korkealla, niinpä viime toripäivänä pyydettiin kananmunista 80-70 p. kpl., voista 22-15 mk. kg. ja lahnasta 7mk. kg. Nyt kun maitokauppa on päästetty vapaaksi rajoittavista määräyksistä, on kuulemamme mukaan maitolitrasta vaadittu 1mk. 50 p. Tällaisten tunnottomien hintojen kiskomisen estämiseksi olisi tosiaan tarpeellista, että Toijalaan perustettaisiin ruokatavarakauppa. Eikö osuuskauppa voisi liittää puotinsa yhteyteen myös ruokatavaran myyntiä? Kun elintarvikelautakunnan myymälä todennäköisesti suljetaan, tarvitsee täkäläinen suuri kuluttajapiiri edelleen jonkun välittäjän, joka järjestää tavaran saannin. Ja juuri meillä Toijalassa kaivataan kunnollista ruokatavarakauppaa, missä ei kiristettäisi yleisöltä ylettömiä hintoja, vaan pyrittäisiin kohtuullisuuteen kaikessa.

Rajoittavia poikkeusmääräyksiä yhä kumottu

Maitokaupan vapauttaminen. Elintarveasiain järjestelystä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 27 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain nojalla on valtionneuvosto päättänyt kumota senaatin päätöksen, jolla vuolukerman (smetanan) kuljetus ja myynti kielletään, niin ikään samalta päivältä. Senaatin päätöksen kerman kaupan ja kuljetuksen ehdoista 3 päivältä heinäkuuta 1918 sekä maidon, kerman, piimän ja sterilisoidun maidon rajahinnat ynnä ne määräykset senaatin päätöksestä yksityisten oikeudesta elintarpeiden kuljettamiseen 13 päivältä elokuuta 1918, jotka koskevat maidon kuljetusta. Kulutuskeskusten elintarvikelautakunnilla on kuitenkin oikeus, mikäli katsovat sen maidon tasaisen jakautumisen tähden välttämättömäksi, ottaa haltuun kaikki kulutuskeskukseen saapuvat edellä mainitut maitotuotteet, tai osan niistä, kortti- tai muun järjestelmän mukaan, sekä antaa muita näiden tuotteiden tasaista jakelua varten tarpeellisia määräyksiä. Tämä päätös astuu voimaan 20 p:nä kesäkuuta 1919.