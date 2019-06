Suomalaislaulaja toivetehtävässään Müpan Wagner-päivillä – Wagnerin Valkyyrian Sieglinden rooli nostaa tähtisopraano Camilla Nylundin lahjat esiin

Noin 1200 ihmistä ei voi olla väärässä. Suomalaissopraano Camilla Nylund sulatti perjantai-iltana (14.6.) kaikissa kolmessa Valkyyrian osassa yleisönsä, joka palkitsi laulajattaren voimakkain aplodein ja bravo-huudoin. Nylundin tulkinta osoitti todeksi hänen olevan vaativien naispääroolien mestari. Müpan Valkyyrian miehitys oli erittäin taitavissa käsissä. Erityiskiitoksen ansaitsee kapellimestari Ádám Fischerin johtama Unkarin Radion Simphonia Orkesteri, joka tykitti täydellä teholla soittaessaan kolmannen näytöksen alussa Valkyyrioiden ratsastusta.

Ensiksi on sanottava kaikille Richard Wagnerin oopperoiden pitkää kestoa kaihtaville ihmisille, tulkaa Müpan kaltaiseen musiikkitaloon, jossa ollaan asiakasystävällisiä. Kokonaiskestoltaan noin neljän ja puolen tunnin mittaisen teoksen väliajat ovat riittävän pitkät. Oopperavierailla on liki tunti aikaa kävellä ja ravita itseään.

Perjantai-iltana oli vuorossa Wagner-päivien toinen kaikkiaan neliosaisesta säveltäjänsä Nibelungin sormus -oopperasarjasta.

Suomalaisittain kiintoisaa oli, että Valkyyrian mittavassa Sieglinden roolissa nähtiin ja kuultiin sopraano Camilla Nylundia. Ja suomalaisilla oli ilo ylimmillään, kun Vaasasta maailmalle ponnistanut laulajatar antoi kaikkensa vaativassa tehtävässään.

Nylund elää uransa kulta-aikaa. Hän laulaa huipputarkasti. Hän eläytyy ja keskittyy syvällisesti tehtäviinsä. Pääroolit ovat kuin tehdyt häntä varten.

Camilla Nylund on arvostettu Wagner-tulkki, joka halutaan haasteellisiin tehtäviin kaikkialle oopperamaailmassa. Joulukuussa debyyttinsä New Yorkin Metropolitan-oopperassa tekevä Nylund on kovaa valuuttaa myös Metropolitanin Wagner-tehtävissä. Häntä on pyydetty vuoden 2020 Wagner-tuotantoon, mutta taiteilijan varauskirja on täysi pitkälle tulevaisuuteen.

Suomalaissopraanolla oli seuranaan mestarillisia laulajia perjantaisessa Valkyyriassa. On suuri nautinto seurata esitystä, jossa ketjun jokainen lenkki on vahva.

Siegmundin riipaisevan roolin tehnyt australialainen Stuart Skelton hurmasi yleisönsä heldentenorillaan. Skeltonin ääni on suuri. Hänen tulkinnassaan jokainen pienikin yksityiskohta tulee kristallinkirkkaana esille, kuulijoiden korviin. Mies taitaa myös kehonkielen. Wagnerin sävelet ja sanat pukevat Skeltonia.

Erityiskiitoksen ansaitsee myös englantilainen sopraano Catherine Foster, jonka tulinen ote Brünnhilden roolissa on ihokarvat pystyyn nostattava.

Valkyyrian kaltainen vaikea ooppera ei synny ilman kovia ammattilaisia. Siksi eheästä, nautinnollisesta kokonaisuudesta on kiittäminen jokaista taiteilijaa tämän roolin koosta riippumatta.

Mainitsinkin jo Valkyyrioiden ratsastuksen mutta yhtä nero toteutus oli susien marssittaminen oopperan ensimmäisessä osassa.

Koko oopperaa seuratessa ajattelin kiitollisuudella nykytekniikan suomia mahdollisuuksia. Lavastuksena oleva video vilisee oivalluksia.