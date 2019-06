Toijalan Sanomat lauantaina 14. kesäkuuta 1919

Uusi hautausmaa

Maan kirkkovaltuuston kokouksessa t.k. 10. p:nä oli pohdittavana kysymys uudesta hautausmaasta. Sellainen päätettiin ensi tilassa hankkia, koska nykyinen käytännössä oleva hautausmaa suuren kuolleisuuden takia on käynyt siksi ahtaaksi, ettei siellä monenkaan vuoden ajaksi enää riitä hautasijoja eikä sitä myöskään voi laajentaa syystä, että asumukset sitä ympäröivät miltein joka taholta. W.t. kirkkoherra E. Suupponen valtuutettiin seurakunnan toimesta ryhtymään kaikkiin niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeellisia uuden hautausmaan perustamisluvan saamiseen.

Kirkkohallintokunta yhdessä muutamien valtuusmiesten kanssa velvoitettiin käytännöllisesti kysymystä valmistamaan ja senjälkeen esittämään perinpohjin valmistetun esityksensä kirkkovaltuustolle.

Uuden hautausmaan paikaksi on ajateltu sitä maa-alaa, jota on Rauhalan lohkotilan osaksi Kurvolan kartanon maalla yhteiskoulun takana, jonne jo on haudattuna muutamia kapinan tähden surmansa saaneita, Myöskin tie tänne olisi joko kokonaan tai osaksi seurakunnan lunastettava. Muuten näyttää paikka tarkoitukseensa hyvinkin sopivalta, jos vain kaupoista nykyisten omistajien kanssa sovitaan.

Samassa kirkkovaltuuston kokouksessa oli myös muita pienempiä seurakunnan elää koskevia asioita selvitettävänä. Niinpä päätettiin mm. vanhan kivisakastin katto tervauttaa kesän aikana, sukuhaudoista päätettiin ottaa korotettu hinta niiltäkin, jotka tosin olivat hautasijan tilanneet muttei maksua suorittaneet ennenkuin korotus astui voimaan. Jo aikaisemmin valitulle komitealle annettiin tehtäväksi valmistaa täydellinen suunnitelma nykyisen hautausmaan uudelleen järjestämiseksi. Kirkkohallintokunnan asiaksi jäi ryhtyä heti välttämättömimpiä korjaus ja siistimistöitä suorittamaan. Toivoa sopii, että näin tehdyt päätökset todella johtavat nykyisten epäkohtien poistamiseen.

Huomattava saavutus

Kuten ilmoituksesta ensi sivulla näkyy, on Tampereen Osake-pankin bilanssi nyt sivuuttanut 100 milj. markkaa. Kehitys on varsinkin viime aikoina ollut hyvin nopeata. Pankki on yhä enemmän ruvennut järjestämään liikettä niin, että se on muodostunut varsinaisesti maalaispankiksi, joka näkyy jo siitäkin, että sillä Hämeessä, Satakunnassa ja Keski-Suomessa on 22 haarakonttoria maaseudulla.

Akaan nuorten kristillinen yhdistys

lopullisesti perustettiin toisena helluntaipäivänä Pirtillä pidetyssä nuorten kokouksessa. Yhdistykseen kirjoittautuneitten lukumäärä lähentelee viittäkymmentä, joten alku näyttää sangen lupaavalta. Väliaikaiseen johtokuntaan, jonka tehtäväksi annettiin laatia senmukaiset säännöt, että yhdistys voi liittyä koko maata käsittävään Suomen Nuorten krist. Liittoon ja joka hoitaisi yhdistyksen asioita varisnaiseen vuosikokoukseen asti, valittiin neidit Sanna Arwola, Ester Saawio ja Elin Wiksten sekä kanttori K. Paasio ja pastori E. Suupponen, sekä varalle neidit Laina Salonen ja Silja Vuorinen sekä herra G. F. Strandberg. Yhdistykseen aikovat uudet jäsenet voivat ilmoittautua johtokunnan jäsenille.

Muutettu aikataulu

Aamulla Turkuun lähtevän postijunan aikataulu on muutettu siten, että se lähtee nyt 9,12 ap., jotavastoin aikaisemmin 9,20.