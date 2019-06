Toijalan Vauhdin järjestämät perinteiset aikuisten ja nuorten yleisurheilukilpailut eli Eeles Landström Games pidetään Toijalan urheilukentällä tämän viikon sunnuntaina 16.6. kello 12 alkaen.

Kisoihin on ilmoittautunut muun muassa Toijalan Vauhdin aitajuoksija Noora Toivo. Hän aloittaa kilpailemisen pitkän tauon jälkeen torstaina 13.6. aikuisten pm-kisoissa Tampereella 200 metrillä, ja sama laji on ohjelmassa myös sunnuntain kisoissa. Tasan vuosi sitten Noora joutui Toijalan kisan jälkeen keskeyttämään kilpailukautensa heti alkuunsa pahan akillesvaivan takia, ja edessä oli vuoden mittainen kuntoutus- ja harjoittelujakso ilman kilpailuja. Nyt kilpailutauko on takana ja into kilpailemaan kova. Nooran päämatka on 400 metrin aitajuoksu.

Miesten lajeina sunnuntain kisoissa ovat 100m, 200m, 800m, 3000m, seiväs, pituus, kuula ja keihäs. Naisilla lajit ovat muuten samat, mutta seipään tilalla on kiekko. M/N17-sarjan lajeina ovat keihäs ja kuula.

Eeles Landström Games järjestettiin vuoteen 2016 asti Kesän Kansallisten nimellä. Vuonna 2017 ne pidettiin ensimmäistä kertaa seiväshyppääjän nimikkokisoina Toijalan Vauhdin 110-vuotisjuhlavuoden merkeissä. Viialasta kotoisin oleva ja myös Toijalan Vauhtia edustanut Landström saavutti menestyksekkäällä urheilu-urallaan muun muassa kaksi Euroopan mestaruutta sekä pronssia Rooman olympialaisissa vuonna 1960.

Ennakkoilmoittautuminen sunnuntain kisoihin päättyy perjantaina. Ilmoittautumisia voi seurata osoitteessa www.kilpailukalenteri.fi. Yleisöllä on kisoihin vapaa pääsy. Katsojia toivotaankin paikalle runsaslukuisesti kannustamaan urheilijoita hyviin tuloksiin. Kentällä toimii kisakioski.

Tuulikki Moisio