Paikallislehti Akaan Seutu ja Toijalan Vauhti kutsuvat jälleen alle 15-vuotiaita lapsia ja nuoria kannustusjoukkoineen Akaan Seudun Nuorisokisoihin ensi sunnuntaina 9.6. Jo viidettätoista kertaa järjestettävät kisat pyörähtävät käyntiin kello 13 Toijalan urheilukentällä. Suosittu leikkimielinen koko perheen laji lehtikeihäänheitto on sekin mukana ohjelmassa.

Kisojen sarjat alkavat alle 3-vuotiaista, joiden lajina on 40 metrin pikapyrähdys. Odotettavissa on jälleen iloista vipellystä juoksuradalla! 5-vuotiaiden sarjassa on pikajuoksun lisäksi lajina pallonheitto.

Tapahtuman tarkoituksena on ollut houkutella akaalaisia ja seudulla lomailevia lapsiperheitä sekä aktiivisesti kilpailevia yleisurheilijoita ympäri Pirkanmaata viettämään liikunnallista iltapäivää Akaaseen. Viime vuonna tapahtumaan osallistui noin 170 urheilijaa.

Tapahtumassa kisaillaan seuraavissa sarjoissa ja lajeissa: P15 100m, 300m, keihäs, pituus, P13 60m, korkeus, keihäs, 800m, T15 100m, 300m, korkeus, kuula, T13 60m, pituus, keihäs, 800m, T/P11 60m, kuula, pituus, 400m, T/P9 40m, pituus, 400m, T/P7 40m, pituus, T/P5 40m, pallonheitto, T/P3 40m.

Kaikissa sarjoissa palkitaan kolme parasta. Lisäksi kaikki 5- ja 3-vuotiaiden sarjoihin osallistuvat saavat muistoksi osallistumispalkinnon, ja osallistuminen on heille ilmaista. Isommilla ilmoittautumismaksu on 8 euroa/laji, jos ilmoittautuu ennakkoon perjantaihin 7.6. mennessä. Paikan päällä ilmoittautuessa maksu on 12 euroa/laji.

Kisoihin voi ilmoittautua ennakkoon Vauhdin kotisivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella. Yleisurheilulisenssin omistavat ilmoittautuvat T/P 9-vuotiaiden sarjasta alkaen osoitteessa www.kilpailukalenteri.fi ja nuoremmat Vauhdin sivujen kautta.

Lehtikeihästä lennätetään jälleen

Tapahtumassa alusta asti mukana ollut lehtikeihäänheitto houkutteli viime vuonna mukavan määrän kisaajia lajiin, jota ei tiettävästi järjestetä missään muualla maailmassa. Jokainen saa valmistaa itse heittovälineensä paikalla annetusta materiaalista: tietystä määrästä Akaan Seudun sivuja ja pätkästä maalarinteippiä.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki ikään katsomatta, joten laji sopii mainiosti vaikkapa perheiden jäsentenväliseksi kisaksi. Iällä tai voimalla ei ole tässä lajissa merkitystä – lehtikeihään kaarien pituudet riippuvat ihan muista seikoista.

Lehtikeihäs alkaa kello 15.15. Ilmoittautuminen tapahtuu paikan päällä viimeistään puoli tuntia ennen kisan alkua. Puolituntisen voi käyttää oman heittovälineen tekemiseen ja harjoitusheittoihin. Tarkemmat säännöt selviävät paikan päällä.

Akaan Seudun ja Toijalan Vauhdin väki toivovat runsasta osanottoa tapahtumaan. Lisätietoja ja ohjeita kilpailijoille sekä aikataulu löytyvät Toijalan Vauhdin kotisivuilta. Kentällä toimii myös kisakioski.

Tuulikki Moisio