Toijalan yhteiskoulun Lumi Anttila: Akaaseen on saatava koirapuistoja

Akaassa on monia koiria ja omistajia, jotka tahtoisivat nauttia koirapuiston iloista. Akaassa on harvoja paikkoja, joissa koiran voi päästää irti juoksemaan, ja siksi niitä tarvittaisi lisää. On tärkeää koiran koulutuksenkin kannalta, että se pääsee välillä juoksemaan ja telmimään muiden koirien kanssa vapaasti, sillä muuten se saattaa alkaa ärhentelemään ja käyttäytymään uhkaavasti muita koiria kohtaan.

Viialassa on yksi puisto, mutta se on huonossa kunnossa. Jos asuu Viialan ulkopuolella, ei puistoon ole niin helppoa päästä, sillä puisto on kaukana juna-asemasta, ja jos ei omista autoa, on sinne lähes mahdotonta päästä. Tämän takia mielestäni Toijalaan ja Kylmäkoskelle tarvitaan myös koirapuistot.

Toivon, että jokin Akaan koirayhdistyksistä saisi valtuuksia ja resursseja uuden koirapuiston rakentamiseen tai edellisen kunnostamiseen. Sitä nimittäin tarvitaan. En tahtoisi joutua lähtemään Viialaan koirani kanssa, jos tahdon, että se oppii olemaan muiden koirien kanssa.

Lumi Anttila

Toijalan yhteiskoulu, 8C