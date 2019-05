lauantaina 31. toukokuuta

Vahingonlaukaus

Vahingonlaukauksien uhriksi joutui t.k. p:nä maanviljelijä Oskari Uotila Kylmäkosken Onnian kylästä. Mainitun maanviljelijän luona asuu eräs vuokralaisperhe, jonka alaikäinen koulupoika mainittuna iltana otti käsitelläkseen haulikon, vaikka isäntä kielsi, sanoen pyssyn olevan ladatun. Kuinka lieneekin poika ollut varomaton, pyssy laukesi ja panos tunkeutui isännän kasvoihin, rintaan ja vatsaan.

Maanviljelijä Uotila vietiin seuraavana päivänä Hämeenlinnan lääninsairaalaan. Hänen tilansa ei ainakaan tällä hetkellä ole vaarallinen.

Lukuvuoden päättäjäiset

toimitettiin Toijalan yhteiskoulussa viime keskiviikkona. Tilaisuudessa jaettiin 10:lle V:n luokan oppilaalle päättötodistukset, joiden nojalla heillä on oikeus joko jatkaa opintojaan lukioluokilla tai antautua valtion palvelukseen alemmissa viroissa, kuten rautatiellä, postissa, sähkölennätinlaitoksessa jne.

Painosta julkaistu koulun vuosikertomus osoittaa, että lukuvuoden kuluessa oli koulussa opetusta nauttinut yhteensä 110 oppilasta. Näistä ehtoja sai 18 ja luokalle jäi 8 oppilasta. Ahkeruuden ja tunnollisuuden palkinnoksi jaettiin Akaan naisyhdistyksen stipendirahastosta 3:lle oppilaalle stipendeinä yhteensä 90 mk.

Koulun oppilaita koskevasta tilastosta mainittakoon tässä vielä seuraavia tietoja: Akaan kunnasta oli kotoisin 84, lähikunnista 26 oppilasta. Koulu siis etupäässä Akaata ja sen lähikuntia, kuten Sääksmäkeä, Urjalaa, Kylmäkoskelta.

Oppilaista oli 14 virkamiesten, 9 suurliikkeenharjoittajain, 63 rautatieläisten, pikkuliikkeen harjoittajain ja ammattilaisten, 5 muun työväen, 16 suurtilallisten ja 3 pikkutilallisten lapsia. Tästä päättäen on Toijalan yhteiskoulu luettava keskiluokan, melkeinpä ns. pikkueläjäin kouluksi. Äidinkielenä oli kaikilla muilla oppilailla suomi, paitsi 5:llä ruotsi. Iältään oli nuorin oppilas 10 vuotta, vanhin 19 vuotta, laskettuna helmik. 1. p:nä v. 1919. – Vapaaoppilaita oli eri luokilla yhteensä 10. Lukuvuoden tulojen ja menojen kokonaissumma päättyy Smk:aan 60,004: 95.

Uusia oppilaita pyrki Toijalan yhteiskouluun yhteensä 42, joista 1. luokalle 39 ja 3. luokalle 3. Muutamien pyrkijäin suhteen jätettiin lopullinen hyväksyminen ensi syksyyn, jolloin pidetään uusi sisäänpääsytutkinto. Silloin voi jälleen ilmoittautua pyrkijäksi. Kun uusia oppilaita jo näin keväällä ilmoittautui näin runsaasti, osottaa se, että paikkakuntalaiset yhä elävämmin käsittävät keskikoulun tuottaman hyödyn. Koska mahdollisesti eivät kaikki nyt ilmoittautuneet täytä tietojensa puolesta määrättyjä vaatimuksia, voi syksyllä ilmoittautuvilla vielä olla koulussa tilaa. Uusi tutkinto pidetään, ellei mitään esteitä satu, syysk. 1. p:nä klo 10 ap. Tästä ilmoitetaan hyvissä ajoin Toijalan Sanomissa lähemmin.

Palokunnan juhlat

Kuten tunnettua on meidän Toijalankylän reipas palokunta jälleen uudestaan henkiin virvoitettua nyt jo, toisena helluntaipäivänä on päätetty viettää n.k. kevätjuhlat. Ohjelmaa lupaa vastavalittu huvitoimikunta huolehtia mahdollisimman monipuolisesti, ehkäpä saadaan oikein vieraita taiteilijoitakin avustajaksi. Minulle tosin ei ole annettu lupaa muutakuin vaan näin vähän etukäteen vihjaista mitä on tulossa, että muut paikkakunnan yhdistykset tietävät olla hommaamatta siksi päiväksi mitään muuta juhlaa, sillä onhan se selvä, että kaikki toijalalaiset silloin menevät palokunnan kentälle juhlimaan ja kannattamaan palokuntaamme, vaikkakin sisäänpääsymaksu on täydytty asettaa vähän kalliimmaksi, mutta sitä taasen vaati palokunnan rahavarat, sillä nyt täytyy ruveta hommaamaan kunnalta yhtä ja toista kapistusta. Seuraavassa Toijalan sanomassa julkaistaan oikein kaikki ohjelma, joten nyt on vain näin. Ressu.

Lahjoituksia

Toijalan tapettitehdasyhtiö on viimevuoden voittovaroistaan jakanut seuraavat huomattavat lahjoitukset: Toijalan tapettitehtaan työväestön sairas- ja hautausapukassalle 10,000 mk., Toijalan Suojeluskunnnan saniteettiosaston perustamista varten 2,000 mk. ja Suojeluskuntain keskusrahastoon 3,000 mk. Aikaisemmin olemme jo maininneet Toijalan kansakoulun köyhien lasten hyväksi luovutetun summan 5,000 mk.