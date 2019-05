Pajantien päiväkodin sadevesikaivo sytytettiin palamaan – Poliisin mukaan vaara tulen leviämisestä rakenteisiin oli ilmeinen. Valvontakameran kuvassa näkyy kolme nuorta

Pajantien päiväkodin ulkoseinän vieressä oleva sadevesikaivo sytytettiin palamaan tiistaina 28.5. iltakymmenen aikaan.

Tulipalon havaitsi sivullinen, joka oli nähnyt paikalla tulen kajastusta sekä nuorisoa. Sivullinen palasi takaisin päiväkodille, jossa sadevesikaivo oli liekeissä. Nuorisoa ei ollut enää paikalla. Sivullinen sai palon sammutettua soralla.

– Päiväkodin seinät ovat puiset, joten tulen leviäminen rakenteisiin on ollut ilmeinen. Palolaitos mittasi ulkoseinän lämpötilaksi yli 50 asetta, muovinen sadevesikaivo paloi kokonaan ja osa ränniä oli muuttanut väriään kuumudessa, joten siellä on ollut kunnon liekit. Tässä on ollut ainekset isompaankin vahinkoon, kertoo vanhempi konstaapeli Hanna Uusitalo Valkeakosken poliisista.

Tekijä näkyy valvontakameran kuvassa

Poliisin mukaan paikalla oli tuoreita mopon sudittelujälkiä. Valvontakameran kuvassa näkyy kolme nuorta oleskelemassa päiväkodin terassilla.

– Yksi nuorista sytyttää kyltin tai paperin ja kulkee kohti talon kulmaa, missä ränni sijaitsee. Hänet on tunnistettu pojaksi, Uusitalo kuvailee valvontakameran tallennetta.

Uusitalo toivoo apua myös vanhemmilta.

– Vanhempien kannattaa kiinnittää huomiota siihen, onko oma nuori tullut kotiin savulta haisevana.

Poliisi kaipaa havaintoja kevareista

Poliisin mukaan on todennäköistä, että päiväkodin pihalta on lähtenyt enduromallinen kevytmoottoripyörä. Poliisipartio havaitsi Hämeentien ja Keskuskadun risteyksessä kaksi kevytmoottoripyörää, joista toinen oli malliltaan Honda CBR 125. Huomattuaan partion pyörät kiihdyttivät Vakkistentietä kohti Palokatua.

Poliisipartio lähti Palokadulta tumman enduromallisen pyörän perään. Pyörän kyydissä oli kuljettajan lisäksi myös matkustaja. Kuljettaja ei pysähtynyt, vaikka havaitsi poliisin seuraavan. Takaa-ajo jatkui Koivistontien päähän ja peltoautotielle, josta kevytmoottoripyörä siirtyi metsäpolulle.

Partio kiersi kuljettajaa vastaan toista kautta, mutta poliisin havaittuaan kuljettaja kääntyi metsässä ympäri ja lähti ajamaan tulosuuntaan, jolloin poliisi menetti pyörään näköyhteyden. Pyörän rekisterikilpi oli käännetty niin, että sen lukeminen oli mahdotonta.

Poliisi kaipaa havaintoja tummasta enduromallisesta pyörästä sekä sen seurassa liikkuneesta Honda CBR 125 -pyörästä.

Päiväkodilla muutakin ilkivaltaa

Pajantien päiväkodilla Viialassa on tehty muutakin vahinkoa. Maanantaina 20.5. päiväkodin lastauslaituria ja kahta ulko-ovea sotkettiin. Poliisilla on myös sotkemisesta valvontakameran kuvaa.

– Päiväkodit eivät ole ajanviettopaikkoja. Vanhempien olisi hyvä poiketa päiväkodeilla ja koulujen pihoilla tarkistamassa, missä nuoret kulkevat ja mitä siellä tehdään, vanhempi konstaapeli Hanna Uusitalo toteaa.