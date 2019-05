Olen kuullut paljon valitusta koulun kasvisruoasta. Ajatellaan, että se on pahaa, vaikka ei edes maisteta. Mistä silloin voi tietää, että ei tykkää? Sehän on ihan normaalia ruokaa, mutta vain ilman lihaa. Minusta on hienoa, kun ilmastonmuutosta huomioidaan ja tehdään jotain sen eteen. Kasvisruoka on mahtava tapa vaikuttaa ympäristöön. Ja eihän se ole paha, jos kerran viikossa sitä syö.

Mielestäni on vain hyvä asia, että koulussa tarjotaan välillä kasvisruokaa. Se ei ole pahaa ja on loistavaa, että kasvisruokaa saa koulussakin. Siitä on monenlaisia hyötyjä. Kasvikset ovat todella terveellisiä, ja auttavat pitämään painon hallinnassa. Ne myös auttavat ehkäisemään monia sairauksia, esimerkiksi diabetestä.

On muutenkin todettu, että ihmisen pitäisi välttää liiallista punaisen lihan syömistä. Kasvikset ovat todella ekologisia ja eettisiä vaihtoehtoja ruokavalioon. Alueesta, jossa kasvatetaan karjaa, saisi paljon enemmän ruokaa ihmisille, jos samalla alueella kasvatettaisiinkin esimerkiksi viljaa tai vihanneksia.

Kasvisruokaa ei ole pakko syödä joka päivä, ja siitä voi oppia oikeasti pitämään. Kaikesta ei tietenkään tarvitse pitää, mutta aina voi maistaa ja tutustua uusiin ruokiin ennekuin tuomitsee. Eihän se kaada maailmaa, jos joutuu kerran viikossa koulussa syömään kasvisruokaa, päinvastoin. On tietenkin jokaisen oma asia ja valinta mitä syö, mutta ainahan voi kokeilla tehdä erilaisia valintoja. Kenties sellaisia, jotka auttavat ympäristöä ja omaa terveyttä. Minä ainakin yritän.

Uskon, että jos missään ei kerrottaisi ruoan olevan kasvisruokaa, monet eivät edes huomaisi eroa. Se on outoa, että vain lihan puuttuminen ruoasta tekee siitä pahaa. Entä jos siitä puuttuisikin jokin toinen ruoka-aine, olisiko se sitten niin kamala asia? Ja eihän kukaan pakota ketään olemaan kasvissyöjä ja luopumaan lihasta kokonaan, ei tietenkään. Kasviksia voi syödä muutenkin ja samalla vaikuttaa moniin asioihin.

Sanni Heikkinen

Toijalan yhteiskoulu, 8C