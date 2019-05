Oletko koskaan miettinyt, mitä tapahtuu, jos ilmasto lämpenee? Napajäätiköt sekä muut jäätiköt sulavat, minkä seurauksena myös veden pinta nousee. Miljoonia ihmisiä joutuu jättämään kotinsa, ja moni saarivaltio saattaa hukkua kokonaan.

Kuivuus, kuumuus, tulvat, äärimmäiset sääilmiöt, aavikoituminen, maaperän suolaantuminen, meren pinnan nousu ja kasteluveden saatavuuden vaikeutuminen haittaavat sadon selviytymistä. Vuoteen 2020 mennessä ilmastonmuutos altistaa noin puoli miljardia ihmistä lisää vesipulalle. Määrä kasvaa 2–3 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. (http://ilmasto.org/ilmastonmuutos/usein-kysytyt-kysymykset)

Haluaisitko sinä tämän näköisen tulevaisuuden tuleville sukupolville?

Mielestäni ilmastonmuutos on todellinen, ja sille täytyy tehdä jotain ennen kuin on myöhäistä. Samaa mieltä ovat myös monet tieteilijät, sillä jopa 82 prosenttia heistä on sillä kannalla, että ihmisten toimet ovat merkittäviä ilmiön kannalta.

Ilmaston lämpeneminen on yksi maailman suurimmista kriiseistä. Ympäri maailmaa on tehty havaintoja tästä ilmiöstä. Vaikka ilmaston muutos saattaa tiettyjä alueita hyödyntää, silti monilla muilla alueella haitat tulevat olemaan suuria. (http://ilmasto.org/ilmastonmuutos/seuraukset/vaikutukset-ihmisiin)

Moni varmasti miettii, että ei sillä ole väliä mitä teen. Yksi ihminen ei voi tuollaiselle mitään. Ei niin, mutta jos kaikki ajattelevat niin, ei olisi niitä, jotka edes yrittäisivät tehdä asialle jotakin. Jokainen voi yrittää pelastaa maailmaa.

Kävelemällä tai pyöräilemällä lyhyitä matkoja tai suosimalla julkista liikennettä auttaa paljon. Vähentämällä muovin käyttöä ja jopa vain kierrättämällä voi auttaa. Pyrin itsekin lisäämään kävelyä ja pyöräilyä. Toivon että sinäkin pyrkisit tekemään jonkin pienen teon. Tämä ei koske vain tulevia sukupolvia. Tämä koskee myös meitä.

Julia Rapakko

Toijalan yhteiskoulu, 8 D