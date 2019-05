Energiajuomien valmistus pitäisi lopettaa. Ne aiheuttavat riippuvuutta, pilaavat yöunet ja niihin menee paljon rahaa. Energiajuomissa saattaa olla se hyöty, että ne piristävät ja parantavat keskittymiskykyä, mutta kofeiiniin tottumattomilla se aiheuttaa levottomuutta, hermostuneisuutta ja ärtymystä. Kofeiini nostaa verenpainetta, aiheuttaa sydämentykytystä, rytmihäiriöitä ja vatsavaivoja. Haittavaikutukset korostuvat, jos energiajuomia juo paljon. Lasten ja nuorten keho reagoi kofeiiniin voimakkaammin kuin aikuisten.

Muita haitallisia aineita kofeiinin lisäksi on muun muassa tauriini, joka tekee pahaa sydämelle. Toinen huono aine on ginseng, joka voi aiheuttaa unettomuutta. Energiajuomissa on myös paljon piilosokeria.

Varsinainen ongelma tämä on vasta silloin, kun energiajuomia juodaan usein ja suuria määriä. Huolenaihe on myös se, että energiajuomien juominen voi toimia porttina humalanhakuiseen juomiseen. Energiajuomien suositusikäraja on 15 vuotta.

Nykyään on jopa trendi juoda energiajuomia koulussa ja kavereiden kanssa. Useissa kouluissa energiajuomat ovat kiellettyjä, mutta tämä vain innostaa ostamaan ja tuomaan niitä kouluun, koska se on kiellettyä. Näin niitä tulee joutua monta tölkkiä päivässä.

Itse en ole koskaan juonut energiajuomia ja en aiokaan juoda.

Aku Kössilä

Toijalan yhteiskoulu, 8B