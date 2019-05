Toijalan Markkinat valtaa keskustan jo 50:nnen kerran – ohjelmalava vaihtaa paikkaa, pätkä Sontulantietä suljetaan

Perinteisiä Toijalan Markkinoita vietetään 7.– 8. kesäkuuta jo 50:nnen kerran. Vuonna 1970 markkinoita olivat toteuttamassa paikalliset yksityis- ja osuustoimintaliikkeet, rahalaitokset, Toijalan kauppala ja Toijalan Seutu. Aloitteen teki Toijalan Yrittäjät, ja idean isänä toimi talousneuvos Pentti Mäkipää.

Paikallisen yritys- ja liike-elämän sekä paikallislehden lisäksi markkinoita ovat vuosien saatossa olleet järjestämässä myös Toijalan Keskustan Kehittämisyhdistys, Tapahtuma-Akaa ja Lions Club Toijala. Lions Club on vetovastuussa nyt viidettä kertaa.

Maistiaisia musikaalista

Markkinat avaa perjantaina kello 10 Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltola. Markkinameiningin lisäksi päivään kuuluu Vuoden Akaalaisen julkistus, joka tapahtuu ohjelmalavalla kello 18.

Lauantaina markkinoilla esiintyvät Toijalan Nuorisoseuran kansantanssijat sekä Toijalan Näyttämö, joka tarjoilee maistiaisia samana päivänä ensi-iltansa saavasta Tähtiä sumussa -karaokemusikaalista.

Musiikista vastaa Akaan Elävän Musiikin yhdistyksen Almuklubi. Ohjelmalavalle nousevat Salmisen pojat Electro, MirkaKaarina & Band sekä Jouni Keronen. Oluttelttaa pyörittää perinteiseen tapaan Lions Club Toijala/Akaa.

Pikkuväkeä ilahduttava pomppulinna löytyy seurakuntatalon ja kirkon tuntumasta.

Markkinajärjestäjien mukaan perjantaille kaivataan vielä paikallisia esiintyjiä. Myös seuroilla on mahdollista esitellä toimintaansa.

Sontulantie suljetaan keskustassa

Ohjelmalava on tänä vuonna Sontulantien ja Valtatien kulmauksessa, minkä toivotaan houkuttelevan yleisöä peremmälle markkina-alueelle. Tapahtuma aiheuttaa myös poikkeusjärjestelyjä keskustan liikenteeseen. Sontulantie välillä Alventie–Kirkkopolku on suljettu markkinoiden ajan.

Aiempien vuosien tapaan myös Valtatie Kauppiastavaratalon kulmalta Myllytielle suljetaan autoilta asukasliikennettä lukuun ottamatta.

K-supermarket Akaan suunnasta ajettaessa kiertotie kulkee Alventieltä oikealle Holkerintielle. Sontulan suunnasta kiertotieopasteet ohjaavat Asemantielle.

Poikkeusjärjestelyt eivät estä kääntymistä Alventieltä vasemmalle Kurkelantielle. Myös Sontulan suunnasta tultaessa Sontulantieltä pääsee kääntymään Arvo Ylpön koulun ja kirkon välissä kulkevalle Kirkkopolulle.

Markkinayleisölle pysäköintipaikkoja löytyy muun muassa K-Supermarket Akaata vinosti vastapäätä sijaitsevalta sora-alueelta. Urheilukentän ja Sontulantien välinen Arvo Ylpön koulun pysäköintialue on käytettävissä sen mukaan, kuin paikkoja on vapaana. Ravintola Leskirouvan takana sijaitseva, aiemmin parkkipaikkana toiminut alue on rakennustyömaana.

Tuotto käytetään hyväntekeväisyyteen

Järjestelyistä päävastuun kantava Pentti Kulla Lions Club Toijalasta kertoo, että myyntipaikkoja on vajaat sata. Suurin osa kauppiaista on aiemmilta vuosilta tuttuja.

– Koko lailla paikat tulevat täyteen, Kulla arvioi.

Klubille tärkeää on myös yhteistyö paikallisten yritysten kanssa. Kullan mukaan markkinavilinä tuo asiakkaita myös paikallisille liikkeille.

– Erikoiskiitos myös ykkös- ja kummiyrityksille, jotka mahdollistavat markkinoiden ohjelmajärjestelyjä.

Lions Club Toijala käyttää markkinoista kertyvän tuoton hyväntekeväisyyteen.

– Kaikki, mitä netotaan, luovutetaan eteenpäin ja käytetään lasten, nuorten, vanhusten ja vammaisten hyväksi lähinnä omalla paikkakunnalla, Kulla kertoo.

Tänä keväänä klubi on lahjoittanut sydäniskurit Toijalan S-marketille ja monitoimihallille. Lisäksi klubi tukee Toijalan Vauhdin Leijona-leirin järjestelyjä.

Lähde: Tuula Numminen: Kun sanomalehti Akaaseen tuli