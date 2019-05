lauantaina 24. toukokuuta

Naisurheilun harrastajat

Huomasitteko ilmoitusta ensisivulla? Siinä tarjoutuu aivan harvinainen tilaisuus sekä huolehtia omasta kehittymisestään ja virkistymisestään että myöskin harjaantua hyödylliseen työhön lähimmäistensä hyväksi. Ja ajatelkaahan, minkä ihanan kesän Varalassa saisitte! siellä kukkean luonnon helmassa voimistelijoiden iloisessa ilmapiirissä! Ja kuinka hauskaa olisi, kun sitten ensi syksynä saisimme urheilu- ja voimisteluelämän täällä Toijalassa uuteen vauhtiin! Kuinka se toisi iloa ja virkistystä ja siunausta sekä ruumille että sielulle! Älkää siis vain laiminlyökö tätä ”Vauhdin” jalomielisesti tytöilleen tarjoamaa tilaisuutta, vaan olivatpa edellytykset pienet tai suuret, pankaa kumminkin jok’ainoa paperinne liikkeelle! Sillä ”yrittänyttä ei laiteta!”

Toijalan yhteiskoulussa pidetään lukuvuoden päättäjäiset keskiviikkona t.k. 28 p:nä kello 8 a.p., johon tilaisuuteen kehotetaan lasten vanhempia ja koulun ystäviä saapumaan. – Samana päivänä kello 11 ap. otetaan vastaan uusia oppilaita kaikille luokille.

Varkaus

T.k 20 p:nä varasti joutolainen Jussi Pääskynpää Urjalasta, Kylmäkosken Vuolteen Kärävältä vaatteita, yhden koko puvun, mustat housut ja liivit, alusvaatteita ym. sekä palvelustytön rahat, yli 60 mk. Pääskynpää oli ollut Kärävällä päivämiehenä. Hän on lyhyenläntä, lihavahko, noin 25 vuotias, puettu ruskeisiin vaatteisiin, harmaa lätsälakki ja luultavasti jalassa naisen nappikengät. Mennessään otti hän veneen, jolla alkuun pakeni Viialaan päin.

Huono vuokranmaksaja

Maaherra on velvoittanut Kylmäkosken kunnan suorittamaan opettaja Werner Äyräälle 350: – Kunta oli pitänyt kesällä 1918 tulirokkosairaalaa niissä huoneissa, jotka kuuluvat opettaja Äyrään palkkaan, eikä ollut maksanut niistä vuokraa.

Nuorisoseuralaiset, huviretkelle!

Akaan nuorisoseura järjestää helatorstaina veneretken Isonselän saaristoon. Lähdetään täsmälleen kello 1 kaupp. Mäkisen luota. Perillä on tarjona voileipiä ja virvokkeita. Ohjelmassa on vielä muutakin niin hengen kuin ruumiin ravintoa. Veneitä on varattu Matinrantaan. Sateisen sään sattuessa ei ole retkeä, vaan kokoonnutaan vasta illalla kello 7 Sampolaan.