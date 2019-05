Akaan Kylmäkoskella asuva esikoiseni täyttää tällä viikolla kymmenen vuotta. Ensimmäinen pyöreä juhlavuosi sai minut pohtimaan hänen päivähoito- ja koulutaivaltaan akaalaisena. Matkalle on kertynyt kaikkiaan seitsemän eri hoitopaikkaa. Neljä näistä oli useamman kuukauden mittaisia hoitopaikkoja Kylmäkoskella ja kolme Viialassa sijaitsevia vähintään parin viikon mittaisia jaksoja varahoidossa.

Koulua hän on käynyt yhdessä koulussa mutta kahdessa eri koulurakennuksessa. Ensimmäisten kouluvuosien jälkeen Kylmäkosken Kirkonkylän koulurakennus päätettiin sulkea, ja oppilaat siirrettiin parempaan sisäilmaan väistötiloihin Toijalaan. Koulumatkaan 23 kilometrin päähän kotoa kuluu tällä hetkellä yhteen suuntaan 40 minuuttia kaikkine pysähdyksine ja yksine bussivaihtoineen.

Jatkuvat muutokset hoito- ja koulujärjestelyissä johtuvat enimmäkseen siitä, että Akaassa on keskitetty ja karsittu palveluita sekä koko Akaata myllertäneestä huonosta sisäilmasta. Kotiosoitehan meillä on koko ajan pysynyt samana. Toki tilanteeseen vaikuttaa myös se, että olemme aikoinaan tehneet päätöksen muuttaa Kylmäkosken Asemalle – keskelle ei mitään.

Lapseni monivaiheinen päivähoito- ja koulutaipale on tuonut hänen eteensä ison kasan upeita ihmisiä, kasvatusalan ammattilaisia sekä muita tärkeitä ihmisiä, kuten tutuiksi käyneitä bussi- ja taksikuskeja, joiden kanssa matkataan joka arkipäivä turvallisia kilometrejä. Muistoina jemmataan kaikkien vuosien kohtaamiset sekä kansioittain sormiväritöitä, vesivärimaalauksia ja muita askarteluita.

Varahoitojaksoilla vieraissa hoitopaikoissa lapseni on oppinut tutustumaan ja solmimaan uusia ystävyyssuhteita. Lapsestani on tullut myös sopeutuja. Hän ei varmasti nurise pienistä tai karsasta muutoksia tulevaisuudessakaan. Mukana muutoksissa ovat kuitenkin olleet myös tutut kaverit, ja yhdessä on lähdetty seikkailemaan ja hakemaan erilaisia kokemuksia esimerkiksi Toijalan kouluvuosilta.

Tuhkasta on nousemassa myös se kuuluisa Feeniks-lintu. Esikoisemme lisäksi yli 100 kylmäkoskelaista lapsukaista aloittaa ensi syksynä koulunsa upouudessa koulurakennuksessa. Uuden koulun odotus on suuri, ja koulusta liikkuu jo paljon huhuja lapsukaisten keskusteluissa. Siellä on kuulemma hienot pulpetit ja liikuntasali. Niin ja koulun pihassa on sitten taas kiipeilytelineitäkin, huokailevat lapset, kun ajamme koulun ohitse päivittäin. Nämä kuulostavat vaatimattomilta jutuilta, mutta aidatulla asfalttipihalla huoltoaseman naapurissa puolitoista vuotta evakossa olleille nämä ovat todella kovia juttuja.

Vielä summattuna, meidän esikoisella on siis ollut ilo saada tutustua varhaiskasvatus- ja opetustoimintaan yhdeksässä eri kiinteistössä. Kiinteistö numero kymmenen on juuri oikea piristysruiske Kylmäkosken kylälle. Kolumnin myötä haluan samalla välittää kiitoksen ihan jokaiselle Kylmäkosken koulun valmistumiseen myötävaikuttaneelle sekä niille arvokasta työtä tekeville, joita akaalaiset lapset kohtaavat kasvatustyössä kiinteistöstä ja kylästä riippumatta päivittäin. Kiitos ja oikein hyvää kesälomaa ihan jokaiselle!

Tiia Välimäki

Kirjoittaja on perheenäiti, Särkänniemen markkinointipäällikkö ja ylpeästi maalainen akaalainen

Forum Akaa on Akaan Seudun kolumnisarja, jossa akaalaiset kirjoittajat tarkastelevat ympäröivää yhteisöä ja yhteiskuntaa.