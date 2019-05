Pelätty virka

On väitetty, että Suomi on virkamiesten luvattu maa ja suomalaiset uskollisia viran kärkkyjiä. Mutta sitä ei ainakaan voi sanoa akaalaisista, sillä Elintarvelautakunnan johtohenkilöt ovat tavan takaa vaihtuneet, eikä uusia ole tahtonut saada kuin puoliväkisin toimeen ryhtymään. Kun valtuusto viime kokouksessaan asetti jälleen kolme ehdokasta Elintarvelautakunnan puheenjohtajan toimeen ja joista läänin elintarvetoimiston on sitten nimitettävä yksi virkaan, ei kukaan ehdokkaista suostunut ottamaan tointa vastaan, joten valtuuston on kohdakkoin pidettävässä kokouksessa tehtävä uusi ehdollepano – toivottavasti paremmalla onnella.

Luulisi viran nyt kelpaavan, kun viljaakin on maassa ja tavaralaji toisensa jälkeen päästetään vapaaseen kauppaan, vai ehkä viran pysyväisyys onkin niin häilyvä, ettei tiedä milloin se ja koko ”elintarveputiikki” pannaan kiinni.

Voin hinta Toijalassa

Kun elintarveministeriö on äsken kumonnut voin- ja juustonkauppaa rajoittaneet määräykset, oli Toijalassa siitä seurauksena, että voin hinta meijerissä kohosi 30 markkaan kilolta.

Kristillistä nuorisojuhlaa vietetään Toijalassa lauantaina ja sunnuntaina 17. ja 18. p:nä toukokuuta. Juhla alkaa lauantaina klo 6 ill. Pirtillä. Sunnuntaina pitää juhlasaarnan kirkossa piirisihteeri Eino Rantele. Illalla jatketaan juhlaa Pirtillä alkaen klo 5 ill. Juhlilla esiintyy useita puhujia ja muutakin ohjelmaa on koetettu saada. Juhlien yhteyteen on järjestetty myös ravintola. Olisi toivottava, että etenkin nuoret saapuisivat runsaslukuisina juhlille viettämään hetkisen iäisyyskysymysten ääressä.

Hinnat eivät halpene

Kruununvoudin toimesta äsken pidetyssä kyyditysvelvollisten manttaalinomistajain kokouksessa päätettiin ehdottaa majataloihin kyytimaksuksi 2 mk. kilometriltä ja yösijamaksuksi Toijalassa 5 mk. hengeltä.