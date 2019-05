Jokavuotisen Akaa-päivän tapahtuma on tänä vuonna Kylmäkoskella lauantaina 18. toukokuuta. Tapahtuma järjestetään liikekeskus Akaan Kennon piha-alueella, jossa on ohjelmaa koko perheelle kello 10–14.

Juhlapäivän avaa Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltola kello 10, jonka jälkeen lavalle nousee ex-tangokuningas, sittemmin akaalaistunut Jouni Keronen duoineen. Lisää musiikkia duolta kuullaan kello 12.30. Nosh-vaatteiden muotinäytös alkaa kello 11.30, ja klo 13 kuullaan SM-hopeaa pokanneen Leijona Futsalin edustajien haastattelu. Akaan kaupunki tarjoaa joukkueelle tapahtumassa mitalikahvit. Viimeiset tahdit lavalla lyö pääosin akaalaisista soittajista koostuva bändi Hypotermia.

Lapsille on teatteri Mukamaksen hyväntuulinen musiikkiteatteriesitys Nalle Retkilaukku, josta nähdään kaksi esitystä liikekeskus Kennon sisätiloissa kello 11 ja 13. Akaa-päivän ohjelma on maksutonta.

Toimintaratoja ja puuhapisteitä

Paikalliset yhdistykset järjestävät toimintaa ja esittäytyvät Kennon pihassa. Luvassa on kepparirata, toimintarata ja puuhapiste. Akaan kaupungin teltalla on jaossa ilmapalloja, ja paikalla pörrää Akaan oma mehiläismaskotti. Autopesu Mikkola avaa ovet leikkiautojen pikku pesijöille, ja isompia autoja edustavat VPK:n nähtävillä olevat paloautot.

Myynnissä on muun muassa makkaraa, paikallista hunajaa, ampiaisten valepesiä, koruja, kotiseututuotteita ja arpoja. Menossa on mukana liikekeskus Kennossa ja Tokmannin alueella toimivia yrityksiä. Lounaskahvila Kuningattaren ja Kuhnurin leipurit ovat valmistaneet Akaa-päivän leivoksia.

Myös Kennon lähellä sijaitsevassa Kylmäkosken kulttuurikirkossa ja mäellä tapahtuu. Kello 10–13 on hevosajelua lapsille, paikalla on maatilan eläimiä ja traktori ja kirkossa rastirata. Kello 13 kirkossa pidetään Keväisiä lauluja -yhteislaulutilaisuus, jonka jälkeen kello 14 on info tiekirkkopäivystäjille.

Akaa-päivän tapahtuman järjestää Akaan kaupunki yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa.