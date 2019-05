Pääkirjoitus: Akaan suunta on Tampere

Tampereen kasvulle ei näy loppua. Aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI:n torstaina julkistettavan ennusteen mukaan Pirkanmaan väkiluku kasvaa vuoteen 2040 mennessä 20 000 asukkaalla ja valtaosa kasvusta tulee Tampereen seutukunnalle.

Kaikkein nopeimmin kasvaa MDI:n ennusteen mukaan Tampereen sisempi työssäkäyntialue, johon kuuluvat Tampereen seutukunta ilman Pälkänettä ja Akaa. Tämän alueen asukasmäärän ennustetaan kasvavan 6 722 asukkaalla.

Jotta ennuste toteutuu, mikä on toivottavaa, muun muassa Akaassa on tehtävä lujasti töitä. Kaupungin imago on kärsinyt pahasti muun muassa koulujen sisäilmaongelmista sekä asian vähintään persoonallisesta käsittelystä eteenkin Viialan taajamassa. Viialassa asuvat ovat menettäneet uskon kaupungin päätöksentekoon ja tämä palautetaan vain uusi koulu tekemällä. Tätä nyt valmistellaan ja toivottavasti asia myös kesäkuun valtuustossa päätetään.

Kaupungin imagoon vaikutetaan parhaiten valtuuston selkeillä yhtenäisyyttä huokuvilla päätöksillä, ei puhetulvalla eikä äänestelleen, saati muutosesityksiä tekemällä. Valtuuston pitää esimerkillään näyttää, että se johtaa vain ja ainoastaan Akaata. Yritys miellyttää kaikkia on halpahintaista politiikkaa tilanteessa, jossa kaupungin talous on veitsenterällä.

Jukka Turusen siirtyminen pankkimaailmasta Akaan palvelukseen vahvistaa entisestään hyvässä vireessä olevaa kaupungin elinkeinotointa. Kaupunginjohtaja Antti Peltola, elinkeinopäällikkö Jari Jokinen ja yrityskoordinaattori Jukka Turunen muodostavat nyt iskujoukon, jolta on lupa odottaa tuloksia. Akaa tarvitsee lisää yrityksiä, mutta myös täällä jo toimivien yritysten palvelujen on pelattava.

Vain yritykset työllistävät ja turvaavat Akaan kasvun. Nyt kaupungista käydään hyvien liikenneyhteyksien takia paljon töissä muualla, mutta tänne sijoittuvat ja täällä jo olevat yritykset mahdollistavat myös toisenlaisen suunnan. Akaassakin voidaan käydä töissä.

Ja on aivan varma, että Akaassa töissä käyvä miettii, olisiko kaupungista myös kotipaikkakunnaksi. Tähän vaikutetaan julkisilla peruspalveluilla ja kaupungin ulkonäöllä. Meillä ei ole kerta kaikkiaan varaa jättää hoitamatta yhtään puistoa.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on kiireesti otettava valtuuston hyväksymä strategia tosissaan. Strategiaan on sitouduttava. Se on otettava keskeiseksi työkaluksi päätöksiä valmisteltaessa ja ennen kaikkea päätöksiä tehtäessä.

Tamperelaisen kaksion keittiön pöydän ääressä tehdään ratkaisuja Akaan tulevaisuudesta. Meidän on pidettävä huoli siitä, että olemme Tampereen imussa mukana kertomassa omista vahvuuksistamme. Akaasta on tehtävä haluttu. Puhuminen hunajapääkaupungista ei saa olla sanahelinää.

Päärata on Akaalle tärkeä vain, jos lähijunaliikennettä saadaan raiteille lisää ja kaukojunia pysähtyy sopivin välein. Täällä on koko ajan muistettava, että myös Viialan rautatieseisake on kaupungille tärkeä. Kaupungin sisäistä liikennettä on kehitettävä jopa palvelemaan mestaruussarjoissaan pelaavien joukkueiden pelejä katsomaan tulevia kaupunkilaisia.

Päärata ja moottoritie pitävät Akaan kiinni Tampereen seutukunnasta. On huolehdittava, että puuterminaalin siirtyminen Akaa Point-yritysalueelle tapahtuu suunnitellusti ja Toijalan rautatieaseman seutua päästää nopeasti kehittämään. Varsinkin nyt, kun puukauppa käy kuumimmillaan, rautatieaseman seutu on yhtä suurta puukasaa, imagohaitta tämäkin.