Koulut ovat loppumaisillaan ja kevätjuhlat lähestyvät. Me molemmat käymme koulua Tampereella, vaikka asummekin Viialassa. Kesälomien alku tarkoittaa, ettei joka päivä tarvitse enää kulkea junalla Tampereelle. Kesälomalla voi täällä kotikunnassammekin harrastaa monia hauskoja aktiviteetteja, joita nyt kirjaamme tähän alle.

Akaasta löytyy monia luontoon liittyviä aktiviteetteja. Arajärven ulkoilureitti on mainio reitti, ja lopuksi pääsee uimaan Arajärven kirkkaaseen järviveteen. Arajärvellä on myös mahdollisuus saunoa pikkurahalla.

Arajärvellä on myös kahvila. Luttusen uimaranta, joka sijaitsee Viialassa, on myös hyvä vaihtoehto uimisen kannalta. Rannalta löytyy myös beach volley -kenttä sekä grillikehä.

Toijalan sataman uimaranta on hyvä valinta saunan ja grillikatoksen lisäksi myös siksi, että sieltä löytyy leikkipaikka, kaksi beach volley-kenttää sekä VPK:n järjestämä kesäkioski.

Minä, Inkeri, olen kesällä menossa kesätöihin. Olen itse lähdössä Vantaalle töihin, mutta Akaassakin on monia kesätyömahdollisuuksia. Olen aiemmin ollut töissä muun muassa Toijalan ABC:lla. Myös Mannerheimin Lastensuojeluliitto tarjoaa nuorille mahdollisuuden toimia leikkikenttätoiminnan ohjaajina. Leikkikenttätoiminta on myös hyvä aktiviteetti perheen pienimmille. Itsekin osallistuin kyseiseen toimintaan nuorempana. Leikkikenttätoiminta on myös ilmaista.

Minä, Kaisa taas kesällä aion täällä Akaassa pyöräillä, sillä täällä on hyvin kauniita pyöräilyreittejä, joita on mukava kulkea ja ihailla upeaa, kesäistä luontoa. Lisäksi aion kävellä metsissä, joita täällä Akaassa riittää. Metsiin voi myös rakentaa majoja tai niissä voi marjastaa.

Marjoista saa leivottua maukkaita leivonnaisia tai vaikka piirakkaa. Aion tietysti myös uida ja paljon. Haluan myös lukea hyviä kirjoja, joita lainaan Viialan kirjastosta. Kirjastot ovat myös edellisinä kesinä tarjonneet ala-asteikäisille lapsille kesäpasseja, joihin on voinut kerätä aina kirjaa lainattaessa leiman. Kymmenen leimaa voi vaihtaa johonkin pikkupalkintoon. Tämä on pienempinä motivoinut meitä molempia lukemaan enemmän.

Meidän kesälomaamme sisältyy myös paljon matkailua. Minä, Inkeri, olen lähdössä musiikkileirille Viroon, Viljandiin. Kyseisessä kaupungissa järjestetään kansanmusiikkifestivaalit, joille osallistuin myös viime vuonna. Mielestäni on mielenkiintoista ja hauskaa käydä erilaisilla festivaaleilla. Suurin osa Akaassa järjestettävistä festivaaleista kuitenkin järjestetään vasta kesälomani päätyttyä. Aion kuitenkin osallistua ainakin Vasenkätisten Vestivaaleille, jos koululta kerkeän. Kyseiset festivaalit järjestetään 10.8. ja ne ovat yleisesti viialalaiset festarit. Akaan kaupungin nettisivujen mukaan festariohjelmaa järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Toijalan päässä.

Odotamme innolla kesälomaa, sillä on mukavaa aina välillä saada taukoa kouluhommistakin. Toivotamme kaikille lukijoille hyvää kesää!

Kaisa Häikiö ja Inkeri Häikiö

Kirjoittajat ovat koululaisia

Forum Akaa on Akaan Seudun kolumnisarja, jossa akaalaiset kirjoittajat tarkastelevat ympäröivää yhteisöä ja yhteiskuntaa.