Entisten nuorten Majataloiltaa vietetään tulevana sunnuntaina 19.5. Viialan kirkolla kello 17. Illan musiikkivieras on Jaakko Löytty, joka on yksi kristillisen uuden musiikin suurimmista nimistä. 1970-luvulla Namibiassa lähetyslapsena musiikista innostunut Löytty on tehnyt musiikkia omalla tyylillään pitkälti yli 40 vuotta. Löytty on julkaissut noin 25 levyllistä musiikkia, säveltänyt ja sanoittanut messuja ja musikaaleja. Hänen laulujaan on myös virsikirjassa. Monille Löytyn ehkä rakastetuin laulu on Kahden maan kansalainen, joka on myös illan teema.

Puhujavieraana on Lahdesta saapuva Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen pastori Johannes Häkämies. Hän pohtii, mitä kristitylle tarkoittaa elää sekä taivaan että tämän maan kansalaisena.

Majataloilta kutsuu kaikenikäisiä ihmisiä kohtaamaan ja laulamaan yhdessä. Yhteislauluista vastaa houseband. Lapsille on järjestetty pyhäkoulu. Tarjolla on kahvia ja suolapalaa. Tilaisuuteen on ilmainen pääsy.

Juha Heinonen