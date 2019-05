Topa avasi pistetilinsä vieraskentän tasapelillä

Kaksi avauskierroksella tappion kärsinyttä joukkuetta kohtasivat torstaina räntäsateisella Saharan tekonurmella Valkeakoskella. Mittaa ottivat toisistaan Sääksmäen Sopu ja Toijalan Pallo-49. Tampereen piirin nelosen ottelu päättyi tasalukemiin 2–2 (2–2).

Sopu käytti jo heti ensi minuutilla vieraiden hitaasti herännyttä alakertaa hyväkseen. Keskitys maalin edustalle tavoitti aivan vapaana olleen Juuso Ollikaisen, joka sijoitti pallon maaliin.

Seuraavat reilut puoli tuntia peliote oli kuitenkin vieraiden. Kun 12 minuuttia oli pelattuna, Topan Ere Salmi kaadettiin rankkarialueella. Teppo Tenkanen ampui pilkun varmasti alanurkkaan, ja peli oli 1–1.

Sama mies oli asialla 22. minuutilla. Akseli Sormunen lähetti pallon ruuhkasta maalia kohti, ja se kimposikin Sovun maalivahdin näppien yli Tenkaselle, joka siirsi pelivälineen tyhjään maaliin.

Kaikki ottelun maalit tehtiin avausjaksolla, sillä 2-2-maali syntyi 37. minuutilla. Topa sohlasi keskialueen vapaapotkunsa täysin, ja pallo siirtyi kotijoukkueelle ja tasoituksen tuottaneeseen Juuso Ollikaisen läpiajoon.

Pelin taso ei ensimmäisellä jaksolla ollut mitenkään kehuttavan tasoista, eikä parannusta tullut toisella jaksollakaan. Kelikin oli mitä oli. Sopu sai hyvässä tekopaikassa pallon tolppaan. Vieraille ei hyviä paikkoja siunaantunut.

Topasta maalivahti Juho Laine otti hyviä koppeja. Joukkueen ykkönen on tällä hetkellä Teppo Tenkanen, joka on tehnyt Topan kaikki alkukauden kolme maalia, ja tekeminen kentällä on ollut muutenkin vahvaa.

Tähdet Topan parhaille jakoi Sovun sairaslistalainen Pauli Jokinen: 3 Teppo Tenkanen, 2 Jukka-Pekka Jyrämö, 1 Jirka Järvi.

Topa kohtaa seuraavaksi vieraskentällä Pirkkalan Jalkapallo Klubin 10.5. kello 18.30.