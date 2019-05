Loimu on Akaan seurakunnan järjestämä raamatuntutkimisen ja luovan musiikin kohtauspaikka. Toukokuun Loimu kokoontuu Akaan seurakuntasaliin Toijalaan 5. toukokuuta kello 15 aiheenaan Hyvä Paimen.

Teemasta raamattutunnin pitää Aila Laaksonen, vastausmusiikin esittää Tero Kuparinen, uuden laulun aiheen saa Laura Sippola ja konsertin pitää Maria Lappi.

Maria Lappi on laulaja-lauluntekijä, joka tekee pohdiskelevaa pop-gospelia. Sen keskeisessä roolissa ovat syvälliset tekstit. Lappi aloitti oman musiikin esittämisen parikymppisenä Kajaste-yhtyeen riveissä toisena laulajana ja laulunkirjoittajana sekä viulistina. Kahdeksanhenkinen Kajaste soitti akustispainotteista, tunnelmallista pop-gospelia aktiivisesti viiden vuoden ajan ja julkaisi Auringon alla -levyn vuonna 2009.

Kajasteen toiminnan päätyttyä Lappi jatkoi musiikin julkaisemista omalla nimellään. Ensimmäinen sooloalbumi Välähdyksiä ilmestyi vuonna 2014.

Täyspitkän albumin jälkeen Lappi on julkaissut uutta musiikkia yksittäisinä singlejulkaisuina. Vuonna 2016 ilmestyivät suosittu Totuuteen sekä country-vivahteinen Palaset. Seuraavana vuonna julkaistiin yhteistyössä Sakari Heikkilän kanssa toteutettu Kuule huutoni.

Maria Lapin musiikin ovat ottaneet omakseen monen ikäiset ihmiset. Niissä on läsnä toivon ja rohkaisun viesti erilaisten elämäntilanteiden keskelle. Monet kappaleista ovat tuttuja kuulijoille muun muassa Radio Dein soittolistoilta.

Vuonna 2014 Maria Lappi palkittiin Kaskinen–Simojoki-apurahalla, jolla tuetaan nuoria lupaavia lauluntekijöitä.

Pyhäkoulu on alasalissa kello 15–15.30, jonka jälkeen on kahvitarjoilu. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.