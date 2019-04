Valkeakosken ammattiopisto tarjoaa räätälöityjä polkuja työelämään

Valkeakosken ammattiopiston liiketoiminnan opiskelija Sari Pehkonen kuuluu pilottiryhmään, jossa väyläopintoina yhdistetään Valkeakosken ammattiopiston merkonomiopinnot Hämeen ammattikorkeakoulun tradenomiopintojen suomenkielisessä monimuotoryhmässä. Pehkosen tarkoitus on merkonomiopintojensa aikana suorittaa verkkokursseina 30 opintopistettä ammattikorkeakouluopintoja. Opintoihin Valkeakosken ammattiopistoon Pehkonen hakeutui jatkuvan haun kautta.

Jos verkkokursseista on tuloksena vähintään hyvä arvosana, avautuvat Pehkoselle Hämeen ammattikorkeakoulun ovet ilman pääsykoetta. Suoritetut 30 opintopistettä hän vie mukanaan tradenomiopintoihin.

– Olen opintovapaalla ammatistani, josta minulla on 15 vuoden kokemus. Hoitovapaalla ollessani mielessäni kypsyi ajatus, että voisin tehdä työkseni jotakin muutakin, Pehkonen kertoo.

Neuvoteltuaan puhelimessa Valkeakosken ammattiopiston liiketoiminnan opettajan Kristina Penttilän kanssa tammikuussa 2018, alkoivat Pehkosen opinnot jo muutaman päivän kuluttua. Mikäli asiat sujuvat suunnitelmien mukaan, hän siirtyy Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi tammikuussa 2020.

Opiskelua Valkeakosken ammattiopistossa Pehkonen kehuu joustavaksi, monipuoliseksi ja yksilölliseksi.

– Kaikki on ollut mahdollista ja opiskelu suunnitellaan jokaiselle sopivaksi. On ollut aivan mahtavaa opiskella täällä. En edes uskonut aluksi kuinka räätälöityä opiskelu täällä on. Jokaisen opiskelijan kohdalla katsotaan, että mikä on se oma juttu ja millä tavoin se toteutetaan, Pehkonen kuvailee.

Mahdollisuutta opiskella Hämeen ammattikorkeakoulun verkkokursseja Pehkonen kuvailee upeaksi mahdollisuudeksi.

– Kokemukset ovat olleet todella hyviä. Olen oppinut paljon ja päässyt hiukan sisälle siihen maailmaan, Pehkonen toteaa.

Tutkinnon voi saada nopeastikin

Jatkuvan haun kautta opiskelija voi ympäri vuoden hakeutua opiskelemaan Valkeakosken ammattiopistoon perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa, niiden osia tai lyhyempää opintokokonaisuutta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

– Jatkuvan haun kautta meille tulevan opiskelijan kohdalla on olennaista, että katsomme hänen aikaisemman koulutuksensa ja työkokemuksensa. Niitä voidaan tunnustaa osaksi opiskelijan opintoja. Tällä tavoin opiskeluaika voi lyhentyä paljonkin, Kristina Penttilä kertoo.

Penttilän mukaan jatkuvan haun kautta tulleiden opiskelijoiden opiskelu tapahtuu usein varsin tiiviissä tahdissa, ja halutessaan tutkintoon voi valmistua nopeastikin. Opiskelu on pääasiassa suunnattu ihmisille, joilla on jokin aikaisempi tutkinto. Suurin opiskelijaryhmä on ammatinvaihtajat. Joukkoon mahtuu myös ihmisiä, joilta on jäänyt jokin tutkinto kesken.

Opiskelijalla ei kuitenkaan tarvitse olla opiskelemaltaan alalta aikaisempaa koulutusta tai työkokemusta, vaan myös täysin uuden ammatin opiskelu onnistuu.

– Opiskelu tapahtuu näyttöperusteisesti, eli näytetään oma osaaminen työpaikalla. Koulun lähiopetuksesta saa eväitä siihen, että opiskelija pystyy käytännön työssä osoittamaan osaamisensa. Kaikissa tapauksissa koulun tarjoama tietopuolinen koulutus ei edes ole välttämätöntä. Jos opiskelijalla on vanhastaan hyvät eväät, voi hän lähteä heti opiskelemaan oppisopimuksella tai koulutussopimuksella, Penttilä kuvailee.

Opiskella voi myös ulkomailla

Uudistuneessa oppisopimuskoulutuksessa opintojaan voi suorittaa pidemmän jakson lisäksi myös lyhyemmissä osissa.

– Opiskelija voi olla esimerkiksi kesän ajan oppisopimuksella. Jakson päätteeksi opiskelija tekee näytön, joka liittyy kesän aikana tehtyihin töihin, Penttilä kuvailee.

Oppisopimusopiskelu tapahtuu työpaikalla. Tarvittaessa opiskeluun liitetään myös lähiopetusjaksoja. Oppisopimusopiskelija on määräaikaisessa työsuhteessa työnantajaansa ja saa työstään työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Myös koulutussopimuksella opiskelu tapahtuu työpaikalla, mutta tällöin opiskelijalle ei makseta palkkaa. Opiskelija voi myös yhdistellä oppisopimus-, koulutussopimus- ja lähiopiskelujaksoja.

Peruskoulun 9.-luokkalaiset voivat hakeutua opiskelemaan Valkeakosken ammattiopistoon ensisijaisesti yhteishaun kautta. Mikäli nuoren tie opintoihin ei avaudu yhteishaussa, on hänen mahdollista hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta.

Koulun kaikkien alojen opiskelijat voivat lähteä oppimaan työssä myös ulkomaille.

– Olemme mukana Erasmus+ -hankeohjelman hankkeissa, jotka mahdollistavat koulutussopimusjaksoja ulkomailla. Opiskelijat voivat hakea itse työpaikan, johon he haluavat mennä, mutta koululla on myös paljon omia ulkomaisia kontakteja, Penttilä kuvailee.

Meneillään olevan Erasmus+ -liikkuvuushankkeen kohdemaat ovat Espanja, Italia, Saksa, Unkari ja Viro. Oppilaitoksen omarahoitteisia kansainvälisiä koulutussopimusjaksoja voi toteuttaa myös muihin kohdemaihin.

Opintojensa rahoittamiseen opiskelijalla on opintotuen lisäksi muitakin mahdollisuuksia. Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki mahdollistaa opiskelun sellaisille opiskelijoille, joilla on vakituinen työpaikka, josta jäädään opintovapaalle. Työttömät voivat opiskella te-palvelujen myöntämällä harkinnanvaraisella työttömyysetuudella.

Joidenkin kohdalla myös vakuutusyhtiö voi toimia opintojen rahoittajana. Tällöin on kyse siitä, että yleensä terveydellisistä syistä johtuen työntekijä ei voi jatkaa työskentelyä nykyisessä työssään, vaan hän tarvitsee uudelleenkoulutusta.

Väyläopinnoilla insinööriksi

Valkeakosken ammattiopistolla automaatioasentajaksi opiskeleva voi päästä suoraan opintojensa päätyttyä Hämeen ammattikorkeakouluun opiskelemaan sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi.

Opintoja kutsutaan väyläopinnoiksi. Opiskelija tekee Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa opiskelusopimuksen. Kun opiskelijalla koittaa kolmas vuosi opinnoissaan, jolloin pääsääntöisesti opiskellaan automaatiotekniikkaa, osallistuu hän osittain Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken yksikössä tapahtuvaan opetukseen.

Opiskelija suorittaa kaksi 15 opintopisteen moduulia, jotka sisältävät muun muassa sähkötekniikkaa, automaatiotekniikkaa, logiikkaohjelmointia, teoreettista sähkötekniikkaa sekä matematiikkaa.

Kun opiskelija on suorittanut 30 opintopistettä ammattikorkeakouluopintoja, voi hän hakea tutkinto-oikeutta Hämeen ammattikorkeakoululta. Opiskelija pääsee opiskelijaksi ilman pääsykoetta. Hän on myös jo suorittanut ensimmäisen puoli vuotta ammattikorkeakouluopinnoista. Hämeen ammattikorkeakoulussa suoritetut 30 opintopistettä hyväksiluetaan Valkeakosken ammattiopiston automaatio-opinnoista.