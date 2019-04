Heikki Tuokko on Akaan Karjalaseuran vuoden virvottava

Akaan Karjalaseura ry on valinnut vuoden 2019 virvottavaksi Heikki Tuokon, joka jäi Akaan sivistysjohtajan virasta eläkkeelle vuonna 2013.

Tuokon juuret ovat Sutelan pikkukylässä Viisjoen ja kirkon välissä Metsäpirtissä. Tuokko on käynyt juurillaan 1992, 2000 ja 2008. Suvun talosta on jäljellä navetan peruskivi, muu on peltoa. Lähellä on isän uimapaikka Viisjoen rannassa. Tuokolle läheinen on myös Igolkanniemi, jossa isä oli ollut talvisodan aikana.

Konevitsan eteläosassa Heikki Tuokon isä oli armeijassa, ja hän on vieraillut myös siellä entisellä kasarmialueella. Tuokon sukua on tutkittu vuoteen 1640, joka on varhaisin merkintä Metsäpirtistä.

Evakkoon Heikki Tuokon isä tuli Nurmoon Etelä-Pohjanmaalle, ja sieltä he siirtyivät Lohjalle. Lohjalta Heikki Tuokko muutti Viialaan 1980-luvun alussa. Hän liittyi Karjalaseuran jäseneksi elokuussa 2011, kun karjalaisseurojen piirien puheenjohtajat Marjo Matikainen–Kallströmin ja Satu Hallenbergin johdolla kokoontuivat Akaassa.

Karjalaseuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kävivät virpomassa Tuokon palmusunnuntaina. Tuokko on seuran 21. vuoden virvottava.