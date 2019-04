”Kunnat ovat turhautuneita veivaukseen” – Antti Peltolan mukaan soten kaatuminen pistää Akaankin suunnitelmat uusiksi

Tampereen pormestarin Lauri Lylyn (sd) koolle kutsumat Pirkanmaan kuntajohtajat ovat yksimielisiä siitä, että sosiaali- ja terveysuudistusta on maakunnassa jatkettava jo tehtyä valmistelutyötä hyödyntäen. Kuntapohjainen lähestymistapa uudistukseen nousi keskustelussa esiin vahvasti.

– Jos esimerkiksi saataisiin jokin kuntayhtymä muodostettua, se pitäisi saada kohtuullisen helposti siirrettyä myöhemmin laajempaan kokonaisuuteen. Joka tapauksessa laajemmassakin kokonaisuudessa pitää olla toimivat johtamisjärjestelmät ja rakenteet, jotta muun muassa prosessien kehittämistä pystytään tekemään hyvin, sanoo kokoukseen osallistunut Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltola.

Peltolan mielestä nyt pitäisi valmistelussa edetä tehtäviä miettien ja prosessinäkökulmaa miettien. Pirkanmaatakaan ei pelasta se, että täällä sote-palvelut on tuotettu jo nyt kohtuullisen kustannustehokkaasti.

– Väestön ikärakenne on sellainen, että kun sote-uudistus kaatui, tarvitaan uusia toimenpiteitä. Rahat eivät riitä.

Akaan mietittävä sopeuttamiset itse

Uudelleen arviointeja on edessä Akaassakin. Suunnittelukauden viimeisinä vuosina on laskettu paljon sote-uudistuksen varaan, jtota kaupungin talous saataisiin oikaistua ylijäämäiseksi.

– Nyt pitää päivittää tilannekuva. Mikä näkymämme tulevasta kehityksestä on ja mikä on sopeuttamistarpeemme? Oman vaikeuskertoimensa tähän tekee se, että kertynyttä alijäämää on jo aika paljon, sanoo Peltola.

Kuntakenttä on turhautunut

Kaupunginjohtaja Antti Peltola on sote-uudistuksen kariutumiseen pettynyt. Hän on ollut valmistelemassa erilaisia sote-uudistuksia koko työuransa, paras-hankkeesta alkaen. Uudistusta on tehty joidenkin arvioiden mukaan jo 14 vuotta.

– Tähän veivaukseen on kunnissa turhauduttu. Päätöksiä pitäisi saada aikaan. Jos tällä kariutuneella suunnitelmalla olisi menty eteenpäin, valuvikoja olisi jäänyt liittyen rahoitukseen ja valinnanvapausmalliin, joita olisi matkan varrella jouduttu korjaamaan. Mutta olisi ainakin edetty, sanoo Peltola.

Nyt Peltola haluaa päätöksiä, koska haasteet ja ongelmat eivät ole kadonneetmihinkään. Osa kunnista ei tule selviämään velvoitteistaan.