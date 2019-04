Toijalasta kotoisin oleva ja täällä koulunsa lukiota myöten käynyt Laura Haarala tulee 16. huhtikuuta Akaan pääkirjastoon kertomaan kirjoittajatyöstään.

Haarala on kirjoittanut Bändin käsikirjan ja kuului kirjoittajatiimiin, joka julkaisi kirjan Sankaritarinoita tytöille (ja kaikille muille) – kertomuksia rohkeista naisista Minna Canthista Almaan.

Haarala vierailee Akaassa Toijalan Pohjola-Norden-yhdistyksen kutsumana.

Sankaritarinoita tytöille voitti Yleisö-Finlandin

Bändin käsikirja on monipuolinen ja käytännönläheinen opas bändissä soittamiseen. Kirja ottaa erityisesti huomioon tytöt, naiset ja muunsukupuoliset, joiden voi olla vaikea päästä sisään perinteisesti hyvin miesvaltaiseen bändikulttuuriin. Teos sopii kuitenkin kaikille soittoharrastuksesta ja bänditoiminnasta kiinnostuneille.

Laura Haaralan, Hanna Kauppisen ja Aiju Salmisen kirja perustuu kirjoittajien oman asiantuntemuksen lisäksi lukuisiin haastatteluihin. Ääneen pääsevät suomalaismuusikot ja musiikintekijät laidasta laitaan Aija Puurtisesta ja Mariskasta underground-nimiin saakka. Kirjaa varten on haastateltu myös taiteilijoiden henkiseen valmennukseen erikoistunutta psykoterapeuttia, joka valottaa muun muassa bänditoiminnan ja esiintymisen psykologisia ulottuvuuksia.

Yleisö-Finlandialla palkittu Sankaritarinoita tytöille puolestaan on kirja rohkeista suomalaisista naisista eri vuosikymmeniltä. Se kertoo sankareista, jotka ovat kulkeneet omia polkujaan ja saaneet siten aikaan jotain hienoa tai tärkeää. Osa on rikkonut lasikattoja, osa on tehnyt ennakkoluulottomia valintoja, osa on edennyt rohkeudellaan.

Gradu käsitteli Tomun historiaa

Laura Haarala (kulttuurituottaja AMK, FM) on erikoistunut musiikkialan tuotantoihin sekä nuoriso- ja populaarikulttuurin tutkimukseen. Haarala on käsitellyt myös syntymäpaikkakuntaansa Toijalaa yliopiston päättötöissään. Haaralan kandin tutkielma käsitteli kotirintaman arkea jatkosodan aikana ja pro gradu- työ Toijalan elävän musiikin yhdistystä 1978–2005 osana nuorisoliikehdintää.

Nykyään Haarala työskentelee Helsingissä tuotantovastaavana Piikkikasvi Agency Oy:ssä ja toimii aktiivisesti helsinkiläisessä Girls Rock! Finlandissa, joka järjestää bändileirejä muun muassa tytöille. Lisäksi hän on mukana Sound Collective of Finlandissa, joka järjestää kaksikielisiä bändileirejä.

Haaralan vierailu alkaa Akaan pääkirjastolla Köyvärintiellä tiistaina 16.4. kello 19 ja sinne on vapaa pääsy. Toijalan Pohjola-Norden tarjoaa myös kahvit.