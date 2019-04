Kun 2000-luvun alussa aloitin ensimmäisessä vakituisessa työpaikassani, minulle kerrottiin, että aloituspalkka on kaikille taloon tuleville vastavalmistuneille junioreille sama. Vähän myöhemmin tiimimme vetäjä vaihtui miehestä naiseksi, ja jo seuraavassa kuussa tiimin kaikille naisille oli yllättäen annettu 500 markan palkankorotus.

Ensi töikseen uusi esimies oli käynyt läpi palkat ja todennut, että kaikilla pojilla oli taustasta riippumatta 500 markkaa parempi palkka. Summa ei tietenkään ollut suuri, mutta se oli epäkohta, jonka syytä voi vain arvailla.

Tämä esimerkki ei ole ollenkaan ainutlaatuinen, sillä tytöttelyä ja vähättelyä on riittänyt vuosien varrella työelämässä ja sen ulkopuolella. Eivätkä asialla ole olleet aina miehet, vaan edellisen kerran nelikymppistä minua kutsui ”reippaaksi tytöksi” naispuolinen työkaveri, kun pyysin häntä hoitamaan yhden hänelle kuuluvan homman. Eikä kyse ole siis termistä, vaan vähättelevästä asenteesta. Itsekin sorruin vastaavaan kun olin palkkaamassa kesätyöntekijää, jonka tehtäviin kuului puhelinkeskuksen hoitaminen. Ensimmäinen ajatukseni oli, että kesäduunarin pitää olla tyttö. Miksi?

Lapsiperheen arki voi olla hyvinkin tasa-arvoista, mutta edelleen kuitenkin neuvolassa tai päiväkodissa saatetaan ajatella, että varusteiden hankkiminen tai kasvatus on enemmän äidin vastuulla, jolloin isät ohitetaan. Huoltajuuskiistoissa miehet jäävät naisten jyräämiksi, ja naisjohtajien lapsia ja miehiä säälitään surkeista kotioloista.

Koskettivatpa nämä esimerkit sinua tai eivät, kaikilla meillä on kokemusta tasa-arvon puutteesta. Juhlapuheissa julistetaan sukupuolten tasa-arvoa ja sitten käy näin. Hupsista vaan. Päivittäisessä elämässä teemmekin koko ajan pieniä, inhimillisiä, tiedostamattomia päätöksiä ja asenteet tulevat käytännöiksi.

Valitettavan usein tasa-arvokeskustelusta tehdään vastakkainasettelua. Kun toinen osoittaa epäkohdan, toisella on oma vastavetonsa. Keskustelu äityy oman pesän suojeluksi ja nokitteluksi, omien tekemisten ja kokemusten listaamiseksi. Alkaa tarinointi naisesta, joka ei osaa täyttää tiskikonetta oikein tai miehestä, joka ei koskaan leikkaa ruohoa. ”Minä leikin pienenä tyttönä aina poikien kanssa!” kertoo joku.

Sukupuolten välinen tasa-arvo ei tarkoita, että miesten ja naisten pitäisi olla samanlaisia. Tasa-arvo on sitä, että kunnioitetaan kaikkia ominaisuuksia ja taitoja, riippumatta sukupuolesta. Usein perheenisän lempiesimerkki on talvirenkaiden vaihto ja suosikkilause kuuluu: ”Juu, meillä on nämä miesten työt ja sitten on ne yhteiset hommat.”

Moni mies unohtaa, että se vaimo tekeekin kotona paljon sellaisia asioita, joista miehellä ei ole hajuakaan. Nainen ehkä muistaa lastenkutsut ja neuvolat, siirtää lääkäriajat tai hankkii talvikengät. Olennaista ei ole listata mitä kukakin tekee vaan ymmärtää, että vaikka se toinen tekee eri asioita kuin minä, ei mikään homma ole toista arvokkaampi.

Tasa-arvo on Suomessa monessa mielessä hyvällä tasolla, mutta työtä on vielä paljon. Vaarallisinta on kieltää koko asia tai ryhtyä puolustuskannalle. Koko tasa-arvokeskustelun keskeisin asia on kunnioitus ja empatia toista ihmistä kohtaan. Kun siirtää katseensa omasta navasta kaverin napaan, alkaakin nähdä asiat eri tavalla. Haluaisitko itse, että tyttäresi saisi huonompaa palkkaa pelkästään siksi että on tyttö?

Oman lapsen ja puolison arvostaminen ja kunnioittaminen. Se on suurin tasa-arvoteko minkä voit tehdä tulevaisuutta varten.

Erika Löövi

Kirjoittaja on nainen, vaimo, tytön ja pojan äiti, KTM