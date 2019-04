Gospel-musiikin lauluntekijäklubi Loimu kokoontuu sunnuntaina 7.4. kello 15 Akaan seurakuntasaliin (Sontulantie 1). Tapahtuman teemana on kärsimys, josta raamattutunnin pitää Mirja Lassila. Hän on tehnyt tilaisuuteen laulun, joka kuullaan tunnin lopuksi. Seuraavaan Loimuun laulun aiheen saa klubin isäntä Tero Kuparinen. Konsertin pitää Anssi Känsälä.

Anssi Känsälä on toiminut ammattimuusikkona lähes 30 vuoden ajan. Monipuolisena laulajana tunnettu Känsälä on kotonaan eri musiikkityyleissä. Känsälä on julkaissut kaksi levyä.

Pyhäkoulu on alasalissa kello 15–15.30, jonka jälkeen on kahvitarjoilu Agricola-leivoksineen. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.