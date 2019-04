Pääkirjoitus: Akaalla on edessä raskaita päätöksiä

Oppilasmäärien raju väheneminen ja lähes joka ikisen koulukiinteistön huono kunto tuovat Akaan luottamushenkilöiden eteen vaikeita asioita, joista olisi tehtävä oikeita johtopäätöksiä ja päätöksiä. Tilannetta ei helpota yhtään se, että luottamushenkilöt ovat ainakin henkisessä siilipuolustuksessa omien taajamiensa etuja vaalimassa. Uudesta kouluverkosta on tulossa väkisinkin hajanainen, mutta kuinka monta koulua Toijalaan ja Viialaan loppujen lopuksi rakennetaan tai peruskorjataan, on lähes mahdoton päätettävä.

Hirvialhon, Keskustan ja Rasin koulujen peruskorjauksen lähes täydellinen epäonnistuminen on tehnyt vanhemmat varovaisiksi, ehkä hysteerisiksikin. Jos joku luottamushenkilö vielä kuvittelee, että näitä kiinteistöjä voi korjata, erehtyy raskaasti. Lapsiaan vanhemmat eivät näihin kiinteistöihin päästä koskaan.

Järkevästi ajatellen Viialan lapset mahtuisivat yhteen isoon yhtenäiskouluun. Mutta kun on niitä tunnesiteitä, jotka muotoillaan kaavoituksen kaapuun. Kun Hukariin on kaavoitettu tontteja, olisi Rasin koulu ainakin pienille oppilaille lähempänä. Eikä ole. Viisas rakentaisi lähikoulun Sahurin päiväkodin yhteyteen, jossa on jo paalutkin lisärakennukselle valmiina.

Viialan uudesta yhtenäiskoulusta pitää tehdä monitoimitila, jossa voidaan koulun lisäksi järjestää suuria ja pieniä yleisötilaisuuksia kulttuurista urheiluun. Siellä voisi tulevaisuudessa aivan hyvin kokoontua Akaan valtuustokin, joka nykyisin köhii salissaan kokolattiamaton päällä Toijalan virastomörskässä.

Yhtään sen selkeämpi tilanne koulujen kanssa ei ole Toijalassakaan. Kaikki koulut ovat enempi vähempi huonossa kunnossa ja valitettavasti epäonnistuneiden peruskorjauksien jäljiltä. Rahaa on Toijalassakin palanut vuosien saatossa miljoonia. Koulujen sisäilmassa on ongelmia, joiden syitä on selvitetty viimeksi yhteiskoululla. Korjauksiakin on tehty.

Toijalassakin riittäisi yksi uusi iso yhtenäiskoulu taajaman tarpeisiin.

Päätti valtuusto mitä hyvänsä, rahaa palaa ja paljon. Kouluinvestoinnit rasittavat kaupungin taloutta vuosia, ellei vuosikymmeniä. Kaikkia kouluja ei kuitenkaan rakenneta yhtä aikaa, mutta jostakin on lähdettävä liikkeelle. Selvityksiä on tehty tarpeeksi, on päätöksien aika. Aloitetaan Viialasta, siellä on tilanne päällä ja lapset siirtokouluissa. Akaa maksaa siirtokouluista vuokraa 2,1 miljoonaa euroa vuodessa.

Akaan luottamushenkilöiden on pidettävä nyt pää kylmänä ja sydän lämpimänä. Seireenit kuiskuttelevat kaikenlaista, mutta yhden ison koulukiinteistön rakentaminen Toijalan ja Viialan taajamiin on järkevin ratkaisu. Mallia voisi ottaa vaikka Urjalasta, joka rakensi rohkeasti itselleen uuden monikäyttöisen koulun.

Nykyisten kiinteistöjen alaskirjaaminen kaupungin talousarvioon tuo vakavan alijäämän, mutta mitä muuta tässä pakkoraossa voidaan tehdä. Hämäläisten varttituntikin on jo ajat sitten kulunut.

Koulupäätöksiä tehtäessä on ajateltava myös Akaan imagoa. Kaupungin asukkaita ei lohduta yhtään tieto siitä, että sisäilma- ja homeongelmia on ympäri Suomen. Akaan ongelmat ovat Akaassa, ja ne on pystyttävä ratkaisemaan niin, että kaupunkilaisten luottamus päättäjiin palautuu. Imago rakennetaan arkeen kestävälle pohjalle, ei mainoslauseiksi strategian sivuille.

Terveen modernin koulun rakentamisen ei pitäisi olla mahdotonta. Akaa voi olla tässä valtakunnallinen esimerkki, jos toimeen tartutaan.

Niin, onhan jossakin onnistuttukin. Kylmäkoskella avataan ensi syksynä uusi moderni koulu.